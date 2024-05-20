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Fantoci
Ghost of Tsushima стала самой успешной однопользовательской игрой PlayStation на ПК
Бывший эксклюзив PlayStation - Ghost of Tsushima, теперь доступен на ПК и уже завоевал большую популярность, превзойдя God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man и The Last of Us.

Если не учитывать громкий скандал вокруг Helldivers 2, для PlayStation этот год выдался поистине успешным благодаря релизу Ghost of Tsushima: Director’s Cut на ПК, которая уже успела стать самой успешной однопользовательской игрой Sony на платформе Steam.

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Что касается пикового одновременного количества игроков, то у Ghost of Tsushima: Director’s Cut этот показатель составляет 77154, что выше, чем у God of War, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part I и Marvel’s Spider-Man. Все эти игры считаются успешными портами на ПК и служат примером того, почему Sony полностью переходит на мультиплатформенное будущее для PlayStation.

Среди самых популярных игр PlayStation на ПК, Ghost of Tsushima: Director's Cut уступает лишь Helldivers II - одному из самых обсуждаемых кооперативных шутеров за последние годы и главному претенденту на звание "Игра года". В настоящее время Ghost of Tsushima: Director's Cut является самой продаваемой игрой в Steam. Расширенная версия для ПК поддерживает улучшенные графические настройки, неограниченную частоту кадров, ультраширокие экраны и такие технологии, как NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS.

Портированная игра также отлично работает на разнообразном оборудовании и даже позволяет игрокам комбинировать технологии масштабирования и генерации кадров, чтобы вы могли включить как DLSS 2, так и FSR 3 на GeForce RTX 3060, RTX 3070 или RTX 3080.

Разработанная студией Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima вышла эксклюзивно для PlayStation 4 в 2020 году. Это кинематографическая экшен-адвенчура с открытым миром в феодальной Японии, сочетающая исследование и бои в духе Assassin's Creed с классическим самурайским кино. Игра получила хорошие отзывы критиков и имела коммерческий успех, поэтому ПК-геймеры давно ждали ее выхода на своей платформе.

Режиссерская версия (Director's Cut), обновившая игру для PS5, получила новый кооперативный режим "Legends", который теперь доступен и в ПК-версии с поддержкой кросс-плея. Для совместной игры необходима поддержка учетной записи PlayStation Network (именно это и стало причиной скандала с Helldivers 2), а в Ghost of Tsushima на ПК появился оверлей PSN с поддержкой трофеев PlayStation.

К сожалению, требование PSN для Ghost of Tsushima: Director's Cut означает, что игра будет недоступна в более чем 170 странах.

#playstation #god of war #horizon zero dawn #ghost of tsushima
Источник: steamcharts.com
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