Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
Need For Speed: Underground — одна из самых любимых игр серии, и теперь классическая гоночная игра 2003 года получила обновленную версию RTX Remix.

Инструмент NVIDIA RTX Remix недавно стал доступен всем моддерам. NVIDIA заявила, что это мощный инструмент, который открывает новые возможности в сфере ремастеринга. Трассировка лучей, текстуры, усовершенствованные с помощью искусственного интеллекта, и прямой контроль над визуальными эффектами, моделями и многим другим в играх уже дают потрясающие результаты. Самое приятное то, что он позволяет преобразовать устаревшие игры на DirectX и придать им современный вид.

реклама

Мод Need for Speed: Underground RTX Remix. (Изображение предоставлено: alessandro893/modDB)

Ярким примером служит Need for Speed: Underground 2003 года от Electronic Arts (EA). Мод NFS: Underground RTX (доступный на modDB) - это плод труда одного человека - alessandro893. Благодаря RTX Remix освещение в игре теперь полностью трассируется лучами, а количество источников света увеличено более чем на 1000, что значительно повышает уровень погружения в виртуальный мир. Некоторые текстуры также были улучшены.

Работа над этим модом все еще продолжается: некоторые участки выглядят лучше, чем другие, а такие элементы, как автомобильные фары, все еще нуждаются в обработке RTX и трассировке лучей, но уже виден огромный потенциал. Need For Speed: Underground — одна из самых любимых игр серии, и приятно видеть ее с полной трассировкой лучей и обновленной графикой.


Need For Speed: Underground посвящена неоново-освещенным ночным гонкам, поэтому она отлично подходит для мода RTX Remix – многие локации, автомобили и улицы приобретают киберпанковский вид.

Естественно, при полной трассировке лучей происходит снижение производительности: исходные 144 кадра в секунду падают примерно до 60 кадров в секунду или около того на GeForce RTX 4090 в 4K разрешении. Размещенное выше видео взято из альфа-версии мода в раннем доступе: раздел «Китайский квартал» на отметке 4:30 является наиболее впечатляющим с точки зрения визуальных эффектов.

Ниже представлены несколько скриншотов мода Need For Speed: Underground RTX от alessandro893. Чтобы следить за его развитием, скачать и попробовать его самостоятельно, посетите страницу мода на modDB.



#need for speed #rtx remix #need for speed ​​underground
Источник: moddb.com
2
Показать комментарии (2)
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
NVIDIA RTX Remix получает поддержку DLSS 3.5 с «реконструкцией лучей» Ray Reconstruction
Unreal Tournament и оригинальный Unreal получат моды с трассировкой пути
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
6
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
7
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
3
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
10
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
1
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Список смартфонов Galaxy, которые поддерживают 120 FPS в PUBG: Mobile
2
Intel объявила о скором выходе новых энергоэффективных процессоров Twin Lake
+
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 для ряда моделей смартфонов среднего класса
+
Интернет может быть полезным для самочувствия
+
Vivo S19 Pro будет оснащён MediaTek Dimensity 9200+ и 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K
+
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
3
Китайская SMIC освоила 5-нм узел, а уже этой осенью Huawei выпустит смартфон Mate 70 с новым чипом
2

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
56
Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
151
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
13
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
14
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Vorvort
23:07
Лучше бы Убики деньги потратили на ремастер AC: Black Flag. Всё равно всю механику оттуда содрали.
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
Антон Прилуков
23:06
Пару лет назад на древний ноут поставил хр и что-то ничего не нахватал. Может потому что антивирус сразу поставил первым делом.
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
Midnight Sun
22:57
Потому что у нас есть в больших количествах эшелонированные системы ПВО, а у вас банки с огурцами
Опубликованы изображения смартфона среднего класса Samsung Galaxy M35 5G с аккумулятором 6000 мАч
Dce
22:56
Не раскрыта тема 0.1-1% - вот там Ж. начинается. Недавно обнаружил, что в авиасимуляторах 9900К 5.0 (память разогнанна и ужата по вторичкам и третичкам) не хватает в связке с 3080ti, часто по монитори...
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Vorvort
22:54
Сейчас да, а в 2011 я купил i7 930 за 300$, разогнал его с 2.8 ГГц до 4.2 ГГц на воздухе и получил i7 965 Extreme Edition за 1000$. 😎 Верой и правдой он прослужил мне 8 лет.
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Ivan Mikhailov
22:51
Заметьте, когда с украинской стороны говорят о таком количестве сбитых беспилотников, то это все фейки и куча вопросов, но в текущем случае вопросов нет, верим на слово
Опубликованы изображения смартфона среднего класса Samsung Galaxy M35 5G с аккумулятором 6000 мАч
Ivan Mikhailov
22:48
Читаешь новости путинской пропаганды, и ВСУ каждую неделю на краю пропасти находится, и так уже на протяжении 3-х лет
FQ: Глава ГУР Буданов рассказал, что Украина находится на краю пропасти
Ivan Mikhailov
22:47
Как там Эльбрус поживает?
Россия начинает разработку собственных BIOS в рамках импортозамещения
Ivan Mikhailov
22:44
Зато есть добровольно-принудительная
Зеленский подписал законопроект о мобилизации отбывающих наказание преступников
Ivan Mikhailov
22:43
Димону пить надо меньше
Медведев допустил, что российская «санитарная зона» в итоге может пройти по границе с Польшей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем