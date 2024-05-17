Need For Speed: Underground — одна из самых любимых игр серии, и теперь классическая гоночная игра 2003 года получила обновленную версию RTX Remix.

Инструмент NVIDIA RTX Remix недавно стал доступен всем моддерам. NVIDIA заявила, что это мощный инструмент, который открывает новые возможности в сфере ремастеринга. Трассировка лучей, текстуры, усовершенствованные с помощью искусственного интеллекта, и прямой контроль над визуальными эффектами, моделями и многим другим в играх уже дают потрясающие результаты. Самое приятное то, что он позволяет преобразовать устаревшие игры на DirectX и придать им современный вид.

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Мод Need for Speed: Underground RTX Remix. (Изображение предоставлено: alessandro893/modDB)

Ярким примером служит Need for Speed: Underground 2003 года от Electronic Arts (EA). Мод NFS: Underground RTX (доступный на modDB) - это плод труда одного человека - alessandro893. Благодаря RTX Remix освещение в игре теперь полностью трассируется лучами, а количество источников света увеличено более чем на 1000, что значительно повышает уровень погружения в виртуальный мир. Некоторые текстуры также были улучшены.

Работа над этим модом все еще продолжается: некоторые участки выглядят лучше, чем другие, а такие элементы, как автомобильные фары, все еще нуждаются в обработке RTX и трассировке лучей, но уже виден огромный потенциал. Need For Speed: Underground — одна из самых любимых игр серии, и приятно видеть ее с полной трассировкой лучей и обновленной графикой.





Need For Speed: Underground посвящена неоново-освещенным ночным гонкам, поэтому она отлично подходит для мода RTX Remix – многие локации, автомобили и улицы приобретают киберпанковский вид.

Естественно, при полной трассировке лучей происходит снижение производительности: исходные 144 кадра в секунду падают примерно до 60 кадров в секунду или около того на GeForce RTX 4090 в 4K разрешении. Размещенное выше видео взято из альфа-версии мода в раннем доступе: раздел «Китайский квартал» на отметке 4:30 является наиболее впечатляющим с точки зрения визуальных эффектов.

Ниже представлены несколько скриншотов мода Need For Speed: Underground RTX от alessandro893. Чтобы следить за его развитием, скачать и попробовать его самостоятельно, посетите страницу мода на modDB.







