Обсерватория солнечной динамики НАСА зафиксировала самую большую солнечную вспышку за последние 20 лет, которая также является крупнейшей в этом солнечном цикле.

Специалисты НАСА подтвердили, что недавно на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за все время наблюдения. Сообщается, что это крупнейшее "извержение" нашего светила за последние два десятилетия, и за весь текущий 11-летний цикл солнечной активности.

реклама

Солнечная вспышка произошла в 20:51 по московскому времени 14 мая и была зафиксирована Обсерваторией солнечной динамики НАСА. Для тех, кто не знаком с этим явлением: солнечная вспышка происходит, когда линии магнитного поля Солнца искривляются и разрываются, что приводит к мощному выбросу рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения. Такие мощные солнечные "извержения" могут существенно повлиять на Землю, вызывая помехи в спутниковой связи, электросетях и сигналах GPS.

Как правило, солнечная вспышка сопровождается выбросом корональной массы (КВМ), который представляет собой "взрыв" солнечной плазмы, или заряженных частиц. Когда эти заряженные частицы из КВМ или начальной вспышки достигают Земли, они могут вызывать авроры, на более низких широтах или дальше к югу, чем обычно (в этот раз наблюдались во многих городах России). Лаборатория реактивного движения НАСА собрала все полученные изображения солнечной вспышки 14 мая и смонтировала их в видео, которое можно увидеть ниже.





«Солнечная вспышка — это интенсивный всплеск излучения, или света, на Солнце. Вспышки являются самыми мощными взрывными явлениями в нашей Солнечной системе. Свету требуется около 8 минут, чтобы добраться от Солнца до Земли, поэтому именно столько времени потребуется энергии от вспышки, чтобы достичь нашей планеты. Более сильные солнечные вспышки - класса M5 и выше - могут повлиять на технологии, зависящие от ионосферы Земли (электрически заряженной верхней атмосферы), такие как высокочастотное радио, используемое для навигации и GPS», - пишет НАСА.

Вспышка на Солнце 14 мая была оценена как X8.7, т.е. «X» - это самая мощная категория солнечных вспышек. Кроме того, в настоящее время Солнце находится на пути к достижению своего солнечного максимума, или пика 11-летнего солнечного цикла. По оценкам исследователей, пик активности Солнца придется на 2025 год, если не раньше.