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Fantoci
Космический аппарат «Юнона» сделал сверхчеткие снимки Европы
Это первые снимки спутника Юпитера в высоком разрешении после пролета Галилея в 2000 году.

Пятнистая поверхность Европы заинтересовала учёных с тех самых пор, как «Вояджер-2» передал её высококачественные изображения в 1979 году. Уникальная возможность внимательно рассмотреть этот замерзший мир больше не выпадала, но недавно зонд НАСА «Юнона» сделал более детализированные и лучшие снимки спутника Юпитера на сегодняшний день. Космический аппарат обнаружил новые структуры, возможные свидетельства водяных выбросов и опроверг наличие одного из предполагаемых кратеров, оказавшегося всего лишь игрой света и тени.

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«Юнону» отправили изучать Юпитер, где зонд совершил серию вытянутых орбит, чтобы ограничить время пребывания в смертоносных радиационных поясах планеты-гиганта. Данная миссия уже давно вышла за рамки своего первоначального срока, поэтому команда воспользовалась редкой возможностью, чтобы провести близкие облеты нескольких спутников, таких как вулканическая Ио и ледяная Европа.

Пять новых изображений Европы были сделаны 29 сентября 2022 года и являются первыми крупными планами этого спутника с тех пор, как космический корабль Галилео пролетел мимо него в 2000 году. «Юнона» прошла всего в 355 километрах от замерзшей поверхности Европы. предоставив ученым возможность внимательно взглянуть на инопланетный ландшафт.

«Юнона» пролетела прямо над экватором спутника, передав на Землю четыре высокодетализированные  изображения с камер системы JunoCam, на которых можно рассмотреть глубокие впадины на поверхности, известные как линеаменты. Считается, что на Европе есть огромный подповерхностный океан соленой воды, которая время от времени выплескивается на поверхность. Один из четырех кадров JunoCam также помог устранить разногласия по поводу предполагаемого кратера. Поскольку поверхность спутника постоянно перестраивается, ударных кратеров там очень мало. Аномальный объект, известный как Кратер Гверн, на самом деле оказался пересечением нескольких хребтов, создававших круглую тень.

Линеаменты, вероятно, представляют собой трещины в толстой ледяной корке, связанные с явлением истинного смещения полюсов - теорией, согласно которой поверхностный лед Европы свободно перемещается относительно каменного ядра. Если ледяная оболочка отделена от каменистого ядра, она будет подвергаться сильному давлению, что приведёт к образованию предсказуемых систем трещин. Согласно выводам Кэнди Хансен, научного сотрудника из Института планетарных наук и участницы миссии «Юнона», обнаруженная сеть трещин в южном полушарии Европы является первой подобной картированной областью, что указывает на более значительное влияние феномена истинного смещения полюсов на формирование поверхностного ландшафта этого спутника Юпитера, нежели предполагалось ранее учеными.

Поверхность Европы, исследованная аппаратом «Юнона». Автор: НАСА/JPL


Помимо снимков основной камеры JunoCam, зонд также сделал один кадр (размещенный выше) с помощью системы звёздного позиционирования (Stellar Reference Unit, SRU). Эта высокочувствительная камера предназначена для обнаружения тусклых звезд в целях навигации космического аппарата. Чтобы избежать переэкспонирования изображения, Лаборатория реактивного движения направила SRU на ночную, то есть не освещенную Солнцем сторону Европы.

Чёрно-белый сенсор SRU запечатлел невероятные детали, освещённые только отражённым от Юпитера солнечным светом. Около вершины с востока на запад тянется пара хребтов, окруженных темными пятнами. Команда предполагает, что это могут быть места выбросов соленой воды из океана. В 50 километрах южнее находится объект под названием "Утконос", представляющий собой сложный узор из хребтов, холмов и шпилей. На снимке SRU видны ледяные глыбы внутри "Утконоса" шириной в несколько километров, прерывающие линеаменты в этом районе.


Это лишь малая часть изображений из тех, что мы получим через несколько лет. НАСА планирует запустить Europa Clipper в конце 2024 года. Космический аппарат прибудет к Европе в 2030 году и начнет облет спутника, чтобы составить карту ее поверхности и внутренней структуры. Возможно, он даже сможет определить, пригоден ли подледный океан для зарождения жизни.

#европа #наса #юпитер #юнона #галилей
Источник: jpl.nasa.gov
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