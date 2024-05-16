Благодаря «Юноне» у нас есть визуальное представление о том, насколько мала Амальтея по сравнению с газовым гигантом, вокруг которого она вращается.

Посмотрите на новое изображение Большого красного пятна на Юпитере, сделанное НАСА, и вы, вероятно, заметите что-то необычное. Но будьте внимательны: если вы не сконцентрируетесь, то можете пропустить важную деталь изображения. Это крошечная темная точка в верхней части самого известного пятна Юпитера, которая не является "артефактом" на изображении, полученном основной камерой «Юноны». Это крошечный естественный спутник Юпитера, который выглядит как маленькая точка на фоне массивного газового гиганта.

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Впрочем, Амальтея и сама по себе довольно маленькая: размер спутника составляет всего 83,5 километра в диаметре (плюс-минус пара километров, поскольку спутники не бывают идеально круглыми). Для сравнения, наша Луна имеет диаметр около 1737 километров. Тем не менее, Амальтея - крупнейший из юпитерианских спутников, или спутников с неправильной формой, движущихся по ближайшим орбитам вокруг Юпитера. Она также является самым красным космическим объектом в Солнечной системе благодаря серным выбросам с другого юпитерианского спутника Ио. По данным НАСА, Амальтея также излучает больше тепла, чем получает от Солнца.

Важно отметить - сделать высококачественную фотографию любого спутника Юпитера является непростой задачей. Спутники Юпитера не только маленькие и находятся от нас далеко, прижимаясь к поверхности Юпитера, они еще и довольно быстро вращаются, что затрудняет устранение размытости изображения. Юпитер также имеет интенсивные радиационные пояса, которые имеют тенденцию ограничивать срок службы космических кораблей, находящихся в непосредственной близости от газового гиганта. По этой причине изображение ниже, полученное в январе 2000 года космическим кораблем Галилео, является изображением Амальтеи самого высокого качества, которое у нас есть.

Амальтея, запечатленная Галилеем в 2000 году. Фото: НАСА/Лаборатория Реактивного Движения/Корнелльский Университет.

Но космический корабль НАСА «Юнона» все таки сделал снимки Амальтеи в движении. В посте на сайте X, опубликованном в понедельник, НАСА сообщило, что «Юнона», чья основная цель — понять происхождение и эволюцию Юпитера, случайно увидела Амальтею над верхушками облаков Юпитера. 13-летний космический корабль сделал эту фотографию во время своего 59-го близкого пролета в марте, пролетев примерно в 265 541 километре над облаками Юпитера. Как только необработанные данные камеры достигли Земли, гражданский ученый НАСА Джеральд Эйхштедт обработал их, сделав Амальтею немного более заметной.

Хотя «Юнона» завершила свою основную миссию примерно три года назад, космический корабль продолжает собирать информацию о магнитном поле Юпитера, уровне аммиака в атмосфере, пылевых кольцах, лунах и многом другом. Есть надежда, что расширенная миссия «Юноны» поможет астрономам проследить историю Солнечной системы, используя Юпитер (который, в отличие от Земли, сохранил свой первоначальный состав) в качестве капсулы времени. Другие гражданские научные проекты JunoCam и необработанные данные камеры доступны для публичного просмотра на веб-сайте NASA Mission Juno.