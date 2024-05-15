Флагманская конфигурация с 72 GPU, как сообщается, будет продаваться примерно за 3 миллиона долларов.

В марте, во время презентации архитектуры следующего поколения Blackwell, Nvidia не стала раскрывать стоимость новых чипов, а сосредоточилась в основном на характеристиках. Однако, учитывая невероятный спрос на существующие графические процессоры, который уже давно превышает предложение, а также зная, что отдельные экземпляры на eBay уходят с молотка за баснословные 40 000 долларов, многие эксперты задались вопросом, сколько же будет стоить чип Blackwell. Отраслевой аналитик заявил, что "суперчипы" Nvidia Blackwell, объединяющие центральный и графический процессоры, будут стоить около 70 000 долларов за штуку, а флагманский сервер компании с 72 чипами обойдется в 3 миллиона долларов. Эта оценка полностью согласуется с более ранними отчетами о ценовой стратегии Nvidia в отношении Blackwell.

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Согласно информации в профиле Twitter аналитика Тэ "Barron" Кима, он в настоящее время пишет книгу о Nvidia, что говорит о его глубокой осведомленности о затратах и внутренней работе компании. В недавнем твите он заявил, что, по данным HSBC в Лондоне, Nvidia продаст свои серверы GB200 NVL36 примерно за 1,8 миллиона долларов, а вторая версия с удвоенным количеством чипов, получившая название NVL72, будет стоить около 3 миллионов долларов. NVL36 является "среднеценовым" предложением компании, включающим 36 графических процессоров и 18 центральных процессоров Grace, в то время как NVL72 удваивает это количество до 72 графических процессоров и 36 центральных процессоров.

Благодаря масштабируемой архитектуре Blackwell при желании можно превратить в суперкомпьютер, уничтожающий любой бюджет. Фото: Nvidia

Основываясь на этом анализе, предполагается, что средняя цена продажи (ASP) комбинации центрального и графического процессоров GB200 составляет около 60 000–70 000 долларов, а отдельный ускоритель Blackwell B100 обойдется примерно в 30 000–35 000 долларов. Как отмечает Tom's Hardware, стоимость самого "доступного" чипа Blackwell сравнима с ценой существующих чипов H100, что может стать некоторым утешением для компаний, планирующих обновление оборудования. Nvidia B100 разработан как прямой апгрейд для H100 и является самым слабым SKU из линейки Blackwell, уступая B200 и GB200.

Ожидается, что Nvidia начнет продажи своей архитектуры Blackwell заинтересованным сторонам с внушительными банковскими счетами уже в этом году, а серийные продажи стартуют в начале 2025 года. Старт продаж пройдет на фоне активизации конкурентов Nvidia. AMD только что выпустила свои ускорители MI300, а Intel – свои ИИ-чипы Gaudi 3. Вероятно, Nvidia продолжит доминировать, поскольку пока неясно, смогут ли ее конкуренты закрепиться в этом высококонкурентном секторе. Согласно сообщениям, AMD может занять до 7% рынка в этом году из-за длительного процесса сборки и заоблачных цен на оборудование Nvidia. Intel же рассчитывает продать всего на 500 миллионов долларов оборудования Gaudi 3 – капля в море по сравнению с ожидаемыми 50 миллиардами долларов от продаж аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, которые Nvidia планирует получить в 2024 году.