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Fantoci
Waymo находится под следствием из-за ДТП с участием беспилотных автомобилей и нарушений ПДД
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировала проверку 22 инцидентов, включая «столкновения с неподвижными объектами», с участием беспилотных такси Waymo.

За последнее десятилетие множество крупных компаний вложили огромные средства в разработку беспилотных автомобилей, стремясь избавить водителей от утомительной езды за рулем. Однако осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet (Google), была среди первых в гонке по созданию полностью автономных систем вождения, но её сервис до сих пор работает в экспериментальном режиме и лишь в нескольких городах США. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в настоящее время проводит расследование серии аварий с участием роботизированных такси этой компании, что может еще больше отсрочить наступление эры беспилотного транспорта.

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На этой неделе Управление по расследованию дефектов NHTSA объявило, что начинает расследование инцидентов с системой автономного вождения пятого поколения компании Waymo. В отчете фигурируют 22 отдельных происшествия с автомобилями Waymo, которые можно классифицировать по двум категориям: либо такси Waymo было единственным транспортным средством, участвовавшим в столкновении, либо его действия нарушали правила дорожного движения.

В первую группу входят сообщения, поступившие в NHTSA, о столкновениях автомобилей Waymo с неподвижными и медленно движущимися объектами. Вторая группа, по-видимому, относится к случаям игнорирования Waymo сигналов светофора и дорожных знаков. Waymo сообщила о некоторых из этих инцидентов в соответствии с действующими правилами эксплуатации автономных транспортных средств. Другие сообщения были поданы частными лицами и, возможно, связаны с серией недавних видеороликов, ставших вирусными, где запечатлены автомобили Waymo, совершающие повороты во встречный поток и движение по неправильной стороне дороги. Регулятор пока не сообщил о каких-либо травмах, полученных в результате этих инцидентов.

Как обычно, Waymo отреагировала на новость о расследовании расплывчатыми заверениями в общей безопасности своей технологии. Представитель компании заявил, что Waymo гордится своими «показателями безопасности и эффективности за десятки миллионов пройденных автономных миль, а также приверженностью к прозрачности в вопросах безопасности». Эта риторика схожа с той, что использует Tesla всякий раз, когда её системы автономного вождения допускают ошибки. Вполне возможно, что Waymo и другие автомобили с функцией самоуправления в среднем безопаснее, чем человек за рулем, но всех устраивает, когда водители несут ответственность за свои действия на дороге, а не компьютер. Никто не хочет попасть в потенциально опасную для жизни аварию из-за сбоя в работе беспилотного автомобиля.


В настоящее время компания выполняет около 50 000 автономных поездок в неделю в определенных районах Калифорнии и Аризоны. Автомобили Waymo оснащены набором современных датчиков, включая камеры, лидары и радары, для построения карты окружающего пространства в режиме реального времени. Теоретически это обеспечивает системе полную 3D-информацию о местоположении, необходимую для обхода препятствий и маневрирования в сложных дорожных условиях.


Подобный подход Waymo к созданию самоуправляемых автомобилей кажется более надежным, чем у Tesla, которая использует камеры только для оценки происходящего на дороге. Однако, несмотря на все это передовое оборудование, Waymo, как и Tesla, не является идеальной системой. В настоящее время Tesla также находится под пристальным вниманием NHTSA после получения сотен сообщений об авариях, свидетельствующих о том, что системы Autopilot и Full-Self Driving этой компании могут неправильно интерпретировать опасности на дороге. Как и Tesla, Waymo пообещала тесно сотрудничать с NHTSA в ходе расследования.

#google #waymo #беспилотный автомобиль
Источник: reuters.com
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