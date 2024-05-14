Однако, важно отметить, что суперкомпьютер Intel в Аргоннской национальной лаборатории работает лишь на 87%.

На недавней Международной конференции по суперкомпьютерам ISC 2024 новейший суперкомпьютер Intel Aurora, установленный в Аргоннской национальной лаборатории, произвел фурор, наконец-то преодолев барьер экзафлопсной производительности. До этого только система AMD Frontier смогла достичь такого уровня производительности. На мероприятии Intel заявила, что достигла лучшего в мире показателя производительности для задач искусственного интеллекта - 10,61 «ИИ-экзафлопс».

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Intel сообщила об этой радостной новости в своем блоге, заявив, что Aurora теперь официально является самым быстрым суперкомпьютером для задач искусственного интеллекта в мире. Этот результат был достигнут в сотрудничестве с Аргоннской национальной лабораторией и Hewlett Packard Enterprise (HPE), которые построили и модернизировали систему до ее нынешнего состояния. По словам Intel, во время недавних тестов Aurora функционировала на 87% от полной мощности. В ключевом тесте производительности Linpack (HPL) компьютер Aurora показал производительность 1,012 эксафлопс, что означает, что он почти удвоил производительность с момента своего первоначального «частичного запуска» в конце 2023 года, когда он достиг всего 585,34 петафлопс. Тогда компания заявила, что ожидает в конечном итоге преодолеть барьер экзафлопсной производительности с Aurora, что и произошло сейчас.

Суперкомпьютер Aurora содержит 10 624 вычислительных модуля, изображенных выше, а также 84 992 сетевых интерконнекта HPE Slingshot. Источник: Intel.

Во время тестов производительности на ISC 2024, по словам Intel, Aurora работала с 9234 узлами. Компания отметила, что она заняла второе место по общему рейтингу Linpack, то есть по-прежнему не смогла превзойти систему Frontier компании AMD, которая также является суперкомпьютером от HPE. В июне 2022 года AMD Frontier стал первым суперкомпьютером, преодолевшим эксафлопсный барьер. Производительность Frontier в тесте Linpack составляет около 1,2 экзафлопс, так что Intel наступает ей на пятки, но еще предстоит пройти некоторый путь, чтобы стать лидером. Однако, по словам Intel, Aurora заняла первое место в комбинированном тесте Linpack, подтвердив таким образом свою непревзойденную производительность в области искусственного интеллекта.

В суперкомпьютере Intel Aurora используются новейшие процессоры и видеокарты компании: 21 248 процессоров Sapphire Rapids Xeon и 63 744 графических процессоров Ponte Vecchio. После завершения ввода в эксплуатацию всего оборудования позже в этом году, по мнению Intel, система в конечном итоге сможет преодолеть барьер в 2 экзафлопса.

Однако AMD не сидит сложа руки и не считает ворон. В этом году компания также планирует запустить собственный суперкомпьютер нового поколения под названием El Capitan, производительность которого, как ожидается, составит 2 экзафлопс. Nvidia также присоединилась к битве суперкомпьютеров и объявила вчера, что девять суперкомпьютеров по всему миру теперь используют комбинацию центральных и графических процессоров Grace Hopper. Таким образом, конкуренция в сфере суперкомпьютеров в ближайшие годы обещает стать очень ожесточенной, особенно по мере того, как производительность в области искусственного интеллекта становится одним из важнейших факторов.