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Fantoci
НАСА разрабатывает роботизированный поезд на магнитной левитации для перемещения грузов на Луне
Астронавтам потребуется эффективный способ перемещения материалов по лунной поверхности, поэтому инженеры НАСА начали разрабатывать железную магнитную дорогу.

Несколько десятилетий назад НАСА запустило противоречивую космическую программу «Аполлон», целью которой была высадка людей на поверхность Луны. Нам показали кадры приземления космического корабля, первые шаги человека по лунной поверхности и возвращение астронавтов на Землю. Теперь НАСА стремится обеспечить долговременное присутствие на Луне в рамках новой лунной программы "Артемида". Для этого потребуется эффективный способ перемещения материалов по поверхности Луны, и для реализации этого плана у команды из Лаборатории реактивного движения (JPL) появилась идея. Инженеры НАСА предложили магнитно-левитационную железную дорогу, которую можно разворачивать на поверхности Луны без разрушительных строительных работ и изменять ее конфигурацию по мере необходимости.

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Концепция магнитно-левитационной железной дороги получила название «Flexible Levitation on a Track» (FLOAT). Согласно заявлению Лаборатории JPL, система будет полностью автономной и позволит перевозить материалы и оборудование между различными объектами на Луне. Инженеры считают, что магнитная дорога будет полезна для перемещения полезной нагрузки с посадочных площадок на отдаленные объекты. FLOAT также может помочь с использованием ресурсов на месте (ISRU), перемещении воды и топлива, собранных на Луне, в места, где их могут использовать астронавты.

На FLOAT будут использоваться беспилотные роботизированные "сани", которые будут парить над гибкой магнитной трассой, состоящей из трех уникальных слоев. Графитовый слой позволит роботам парить в условиях лунной гравитации с помощью диамагнитной левитации, а слой гибкой электрической цепи будет генерировать электромагнитную тягу для перемещения саней. Дополнительный третий слой будет иметь тонкопленочные солнечные панели, которые запитают систему при воздействии солнечного света. Роботы-тягачи не будут иметь движущихся частей, что сделает их менее подверженными износу.

По оценкам JPL, роботы FLOAT смогут "скользить" со скоростью 0,5 метра в секунду или даже быстрее, что позволит астронавтам ежедневно перевозить многотонные лунные материалы или другие полезные грузы. Магнитная дорога не является постоянной инфраструктурой и требует минимальной подготовки поверхности. Астронавты развернут ее там, где нужно, и быстро уберут в том месте, где она больше не нужна. Это позволит расширять и переконфигурировать сеть FLOAT с учетом меняющихся потребностей космонавтов.


Инновационная система была предложена в рамках программы NIAC 2024 (NASA Innovative Advanced Concepts). В данный момент JPL работает над внедрением необходимых технологий для производства FLOAT. Инженеры работают над уменьшенным прототипом, чтобы проверить базовую концепцию и продемонстрировать свои возможности на лунном аналоговом полигоне. Лаборатория реактивного движения также должна убедить НАСА в том, что гибкие гусеницы выдержат интенсивное излучение и перепады температуры на Луне. Наконец, специалистам придется выявить любые технологические пробелы, которые необходимо заполнить, прежде чем система может быть развернута.

Мы все ещё находимся на ранних этапах возвращения человечества на Луну. После десятилетий, проведенных на низкой околоземной орбите, космический аппарат, который в прошлый раз доставил астронавтов на Луну, сильно устарел. По сути, НАСА начинает все с нуля, что усложняет доставку полезного груза на поверхность Луны. НАСА недавно отложило запуск Artemis II до 2025 года, а первая пилотируемая посадка более чем за 50 лет запланирована на следующий год в рамках программы Artemis-III. НАСА планирует запустить лунную космическую станцию Gateway и начать работу на поверхности Луны к началу-середине 2030-х годов.

#космос #наса #луна #вселенная
Источник: nasa.gov
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