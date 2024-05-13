Он даже быстрее, чем Intel Core i9-14900KS.

На прошлой неделе Apple удивила весь технический мир, представив процессор M4 в обновленном iPad Pro. Всего полгода назад американская компания выпустила M3, поэтому никто не ожидал столь скорого появления его преемника. Поскольку Apple сначала разместила его в iPad, и у него на два энергоэффективных ядра больше, чем у предшественника, многие эксперты предположили, что M4 - это чип, ориентированный на энергопотребление, а не на высокую производительность. Судя по первым результатам производительности, похоже, они ошиблись. M4 был протестирован в Geekbench, и он, безусловно, является новым чемпионом по одноядерной производительности, опережая даже могучий Intel Core i9-14900KS.

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Результаты M4 были опубликованы в таблице лидеров Geekbench для всеобщего обозрения, и, честно говоря, они удивили всех. Они демонстрируют, что M4 набрал около 3700 баллов в тестах одноядерной производительности, тогда как Core i9-14900KS способен набрать около 3300 баллов или около того в зависимости от тестируемой системы. 14900K может похвастаться 3100 баллами в одноядерных тестах, что примерно соответствует показателям всех конфигураций Apple M3, включая Max и Pro. Согласно открытым источникам в интернете, M2 набрал 2600 баллов, а M1 - 2300.

Apple странным образом преуменьшила производительность M4, и его появление в iPad тоже кажется странным, но чип выглядит вполне конкурентоспособным.

Сказать, что это неожиданный уровень производительности, было бы преуменьшением. Однако следует добавить, что результаты многоядерных тестов не такие впечатляющие. По данным Tom's Hardware, крошечный чип значительно проигрывает 32-ядерному процессору Intel почти на 70%. Преимущество одноядерного процессора над флагманом Intel составляет примерно 16%, что впечатляет, учитывая разницу в количестве ядер и TDP. M4 оснащен четырьмя высокопроизводительными ядрами и шестью энергоэффективными по сравнению с восемью гиперпоточными P-ядрами и 16 E-ядрами в 14900KS.

В видеоролике, посвященном выпуску M4, Apple сравнивает его с процессором для персональных компьютеров, но вместо настольного выбрала мобильный Intel Core Ultra 7 155H Meteor Lake. В сравнительном тесте говорится, что новый чип может обеспечить такую же производительность, используя всего четверть мощности. Мобильный чип Meteor Lake имеет конфигурацию 6+8+2 ядра, с двумя маломощными ядрами, работающими вместе с 6+8 P/E ядрами, всего 16 ядер по сравнению с 10 в M4.

Нам придется подождать дополнительных тестов, чтобы понять, где же M4 разместится в иерархии процессоров, так как нельзя делать окончательные выводы только из одного теста. Обновленный iPad Pro с M4 поступит в продажу в магазинах Apple 15 мая, поэтому мы ожидаем, что через два дня появится множество независимых бенчмарков.