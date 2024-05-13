На прошлой неделе Apple удивила весь технический мир, представив процессор M4 в обновленном iPad Pro. Всего полгода назад американская компания выпустила M3, поэтому никто не ожидал столь скорого появления его преемника. Поскольку Apple сначала разместила его в iPad, и у него на два энергоэффективных ядра больше, чем у предшественника, многие эксперты предположили, что M4 - это чип, ориентированный на энергопотребление, а не на высокую производительность. Судя по первым результатам производительности, похоже, они ошиблись. M4 был протестирован в Geekbench, и он, безусловно, является новым чемпионом по одноядерной производительности, опережая даже могучий Intel Core i9-14900KS.
реклама
Результаты M4 были опубликованы в таблице лидеров Geekbench для всеобщего обозрения, и, честно говоря, они удивили всех. Они демонстрируют, что M4 набрал около 3700 баллов в тестах одноядерной производительности, тогда как Core i9-14900KS способен набрать около 3300 баллов или около того в зависимости от тестируемой системы. 14900K может похвастаться 3100 баллами в одноядерных тестах, что примерно соответствует показателям всех конфигураций Apple M3, включая Max и Pro. Согласно открытым источникам в интернете, M2 набрал 2600 баллов, а M1 - 2300.
Сказать, что это неожиданный уровень производительности, было бы преуменьшением. Однако следует добавить, что результаты многоядерных тестов не такие впечатляющие. По данным Tom's Hardware, крошечный чип значительно проигрывает 32-ядерному процессору Intel почти на 70%. Преимущество одноядерного процессора над флагманом Intel составляет примерно 16%, что впечатляет, учитывая разницу в количестве ядер и TDP. M4 оснащен четырьмя высокопроизводительными ядрами и шестью энергоэффективными по сравнению с восемью гиперпоточными P-ядрами и 16 E-ядрами в 14900KS.
В видеоролике, посвященном выпуску M4, Apple сравнивает его с процессором для персональных компьютеров, но вместо настольного выбрала мобильный Intel Core Ultra 7 155H Meteor Lake. В сравнительном тесте говорится, что новый чип может обеспечить такую же производительность, используя всего четверть мощности. Мобильный чип Meteor Lake имеет конфигурацию 6+8+2 ядра, с двумя маломощными ядрами, работающими вместе с 6+8 P/E ядрами, всего 16 ядер по сравнению с 10 в M4.
Нам придется подождать дополнительных тестов, чтобы понять, где же M4 разместится в иерархии процессоров, так как нельзя делать окончательные выводы только из одного теста. Обновленный iPad Pro с M4 поступит в продажу в магазинах Apple 15 мая, поэтому мы ожидаем, что через два дня появится множество независимых бенчмарков.