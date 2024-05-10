После 12 лет работы в Spirit AeroSystems Сантьяго Паредесу «очень некомфортно» садиться на Боинг 737.

Еще один разоблачитель из цепочки поставщиков компании Боинг (Boeing) выразил обеспокоенность по поводу проблем с качеством и безопасностью новых самолетов. Сантьяго Паредес, бывший менеджер по качеству в Spirit AeroSystems, проработавший там 12 лет, сообщил в среду, что он видел столько дефектных деталей на своей работе, что у него “почти развился страх перед полётами”. Заявление Паредеса как раз совпало с несколькими другими сообщениями о дефектах качества на борту 737 Max, самого проблемного самолета Boeing.

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Spirit AeroSystems несмотря на схожее название с Spirit Airlines, не имеет с этой компанией ничего общего и является одним из крупнейших поставщиков Боинга. Она отвечает за сборку и поставку большинства компонентов 737 Max. Авиакомпании Alaska, United, Southwest и American Airlines используют 737 Max по крайней мере на некоторых своих коммерческих рейсах, а в марте American добавила в свой парк 150 новых самолетов. Это произошло через месяц после того, как компания Boeing обнаружила множество дефектов при сборке 737 Max, напрямую связанных с работами, выполненными в Spirit AeroSystems, и задержала поставку около 50 самолетов.

Теперь становится ясно, что февральский инцидент с самолетом Boeing 737 Max был лишь началом проблем. В интервью CBS на этой неделе Паредес намекнул, что покинул Spirit AeroSystems в середине 2022 года из-за отсутствия должного качества, которое он там наблюдал, и сказал, что там не было "большой редкостью", когда его команда рассматривала работу над 737 Max и не находила никаких дефектов. Уже тогда было понятно, что это приведет к катастрофе, - сказал Паредес, - и оставался "лишь вопрос времени, когда что-то плохое произойдет".





Нечто плохое действительно произошло в январе этого года, когда дверная заглушка на рейсе Alaska Airlines вылетела из 737 Max вскоре после взлета. Никто не получил серьезных травм, и пилот быстро направил самолет обратно в аэропорт, откуда он только что вылетел. Однако этот инцидент вновь привлек внимание общественности к ошибкам сборки 737 Max после примерно трех лет относительного молчания. (737 Max подвергся критике за недостатки системы управления полетом, системы предотвращения сваливания и общие конструктивные недостатки в 2019 и 2020 годах.) В последующие месяцы Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводил расследование вылетевшей дверной заглушки, запросив документацию по сборке и ремонту самолета. Тем не менее, компания Боинг заявила, что вся соответствующая информация была удалена.

«Почему так произошло? Потому что в Spirit пропустили дефект, который был не обнаружен из-за давления, оказываемого на инспекторов, - сказал Паредес об этом инциденте. - Если бы на предприятии была хорошая культура качества, такие проблемы решались бы, но культура плохая". Он добавил: «Если бы качество действительно имело значение, я бы все еще работал в Spirit».

«Работая в Spirit, у меня почти развился страх перед полетами», — сказал Паредес. «Есть около двух или трех самолетов, о которых у меня постоянно вертится мысль, что я бы никогда не захотел лететь на них. Зная все, что я знаю о недостатках 737, я испытываю сильный дискомфорт, когда лечу на одном из них».