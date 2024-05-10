Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Один из бывших поставщиков Боинга заявил, что из-за своей работы он начал бояться летать
После 12 лет работы в Spirit AeroSystems Сантьяго Паредесу «очень некомфортно» садиться на Боинг 737.

Еще один разоблачитель из цепочки поставщиков компании Боинг (Boeing) выразил обеспокоенность по поводу проблем с качеством и безопасностью новых самолетов. Сантьяго Паредес, бывший менеджер по качеству в Spirit AeroSystems, проработавший там 12 лет, сообщил в среду, что он видел столько дефектных деталей на своей работе, что у него “почти развился страх перед полётами”. Заявление Паредеса как раз совпало с несколькими другими сообщениями о дефектах качества на борту 737 Max, самого проблемного самолета Boeing.

реклама

Spirit AeroSystems несмотря на схожее название с Spirit Airlines, не имеет с этой компанией ничего общего и является одним из крупнейших поставщиков Боинга. Она отвечает за сборку и поставку большинства компонентов 737 Max. Авиакомпании Alaska, United, Southwest и American Airlines используют 737 Max по крайней мере на некоторых своих коммерческих рейсах, а в марте American добавила в свой парк 150 новых самолетов. Это произошло через месяц после того, как компания Boeing обнаружила множество дефектов при сборке 737 Max, напрямую связанных с работами, выполненными в Spirit AeroSystems, и задержала поставку около 50 самолетов. 

Теперь становится ясно, что февральский инцидент с самолетом Boeing 737 Max был лишь началом проблем. В интервью CBS на этой неделе Паредес намекнул, что покинул Spirit AeroSystems в середине 2022 года из-за отсутствия должного качества, которое он там наблюдал, и сказал, что там не было "большой редкостью", когда его команда рассматривала работу над 737 Max и не находила никаких дефектов. Уже тогда было понятно, что это приведет к катастрофе, - сказал Паредес, - и оставался "лишь вопрос времени, когда что-то плохое произойдет".


Нечто плохое действительно произошло в январе этого года, когда дверная заглушка на рейсе Alaska Airlines вылетела из 737 Max вскоре после взлета. Никто не получил серьезных травм, и пилот быстро направил самолет обратно в аэропорт, откуда он только что вылетел. Однако этот инцидент вновь привлек внимание общественности к ошибкам сборки 737 Max после примерно трех лет относительного молчания. (737 Max подвергся критике за недостатки системы управления полетом, системы предотвращения сваливания и общие конструктивные недостатки в 2019 и 2020 годах.) В последующие месяцы Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводил расследование вылетевшей дверной заглушки, запросив документацию по сборке и ремонту самолета. Тем не менее, компания Боинг заявила, что вся соответствующая информация была удалена.

«Почему так произошло? Потому что в Spirit пропустили дефект, который был не обнаружен из-за давления, оказываемого на инспекторов, - сказал Паредес об этом инциденте. - Если бы на предприятии была хорошая культура качества, такие проблемы решались бы, но культура плохая". Он добавил: «Если бы качество действительно имело значение, я бы все еще работал в Spirit».

«Работая в Spirit, у меня почти развился страх перед полетами», — сказал Паредес. «Есть около двух или трех самолетов, о которых у меня постоянно вертится мысль, что я бы никогда не захотел лететь на них. Зная все, что я знаю о недостатках 737, я испытываю сильный дискомфорт, когда лечу на одном из них».

#boeing #боинг #boeing 737 max #боинг 737 #spirit aerosystems
Источник: cbsnews.com
+
Написать комментарий (0)
Virgin Galactic планирует увеличить частоту полетов с помощью космических самолетов "Дельта"
НАСА отложило запуск Starliner к МКС до середины мая
Компания Боинг опять отменила запуск Starliner из-за «жужжания» в двигателе ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
11
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
6
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
1
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
11
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
+
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
3
Британская разведка: ВКС России применяют крылатую ракету Х-101 c двойной боевой частью
1
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
4
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
13
Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 перешёл к швартовным испытаниям
+
Морпехи 40-й бригады показали свою версию "Царь-мангала" для танка с каркасом и РЭБ "Лесочек"
4
Стала известна предварительная стоимость складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
+
Литва готова отправить своих военных на украинские территории в рамках учебной миссии
6
США аннулирует лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei
+
На Дальнем Востоке построят новую скоростную шестиполосную автомагистраль
+
Дочерняя компания Mercedes-Benz представила первый демонстрационный автономный грузовик
+
Defense Post: Армия Великобритании испытывает мобильное оружие направленной энергии
+
Партнёр NVIDIA отказал пользователю в ремонте карты RTX 4090 со сгоревшим коннектором 12VHPWR
4
По времени загрузки игр SATA SSD отстал от M.2 всего на 8%, а HDD — на 728%
4
Выход процессоров Strix Point станет началом отказа AMD от драйверов APU для Windows 10
2

Популярные статьи

Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
79
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
63
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
136
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
52
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
83
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
Китайский автопром нашел “черный ход” в США и Европу
4
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
4

Сейчас обсуждают

Андрей
21:13
без рук опять не получится, расходимся....
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
El Grechko
21:13
Даже не знаю что ответить. С одной стороны ты - полный неадекват, так как сам влез в спор о видеокартах и вдруг обвиняешь оппонента в том, что тебя угнетают, заставляют(!) влюбиться в нвидию. С другой...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Cowboy Huggies
21:12
Что это я зря учил куда?
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Багровый Закат
21:08
В какой игре на ASRock AMD Radeon RX 7900XTX Aqua за 98 тысяч не хватает лучей? Похоже на толстый вброс.
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
El Grechko
21:06
красножопые даже уникальную обзывалку придумать не могут
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Tarment
21:05
Ага, наводишь стрелку, т к это квест где просто ходишь, ищешь предметы, общаешься с НПС, разгадываешь загадки
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Markus Finigan
21:01
Могу сказать так , что у меня была видеокарта Zotac RTX 2080 Super AMP Extreme. Шикарная видеокарта и шикарная фирма. Перевел её на кастомный водный охлад и вообще все было супер. Если бы в ней было п...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Олесь Кука
21:00
Я же говорю - говна кусок. Вон, как тебе ниже шпал накидали)))
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Апшеронский скакел
20:54
Ничего тупее твоих детских отмазок за неделю не видел
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Китя
20:52
Contra выпустили на ПК одно время это было нечто на денти. Пойграл малех в неё на ПК игра с улучшенной графикой. но уже не то как в те времена на денди.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем