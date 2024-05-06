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Fantoci
В сети обнаружен AMD Ryzen 9 7950X3D с удвоенным объемом V-Cache — 192 МБ
Вероятно, AMD допустила утечку отмененного инженерного образца.

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Процессоры AMD Zen 4 являются вторым поколением новой высокопроизводительной архитектуры, которая впервые появилась в процессоре Ryzen 7 5800X3D на базе Zen 3. Обе версии этой архитектуры технически схожи: кэш-память третьего уровня объемом 64 МБ расположена поверх одного из чиплетов процессора. Однако в сети появилась информация о флагманском процессоре Zen 4 с удвоенным объемом кэш-памяти V-Cache по сравнению со стандартными моделями. Это указывает на то, что AMD тестировала различные конфигурации дополнительной кэш-памяти L3. Либо так, либо это какой-то программный сбой в Windows или в программном обеспечении для мониторинга, но это маловероятно.

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Обнаруженный процессор действительно является уникальным в мире процессоров, поскольку вместо стандартных 128 МБ кэш-памяти L3 он имеет 192 МБ. Дополнительные 64 МБ кэш-памяти указывают на наличие двух блоков памяти V-Cache, по одному на каждом чиплете. Данный чип был обнаружен известным специалистом по аппаратному обеспечению под прозвищем HXL, в его аккаунте в соцсети Х были опубликованы скриншоты и видео, идентифицирующие этот процессор. К сожалению, никаких тестов производительности пока опубликовано не было, поэтому никто не может подтвердить, имеем ли мы дело с двойной V-кэш-памятью или это просто программный сбой, показывающий лишний кэш.

Если это реальный процессор, то он значительно отличается от существующих решений. Нынешний флагманский 16-ядерный процессор AMD с V-Cache имеет дизайн “лучшее из обоих миров”: на одном чиплете располагается V-Cache, а на другом – всего 32 МБ кэш-памяти L3. Чиплет V-Cache работает на более низких тактовых частотах, чем его брат, из-за дополнительного тепловыделения, вызванного V-Cache, в то время как "голый" чиплет функционирует на более высокой частоте. Таким образом, процессор может определять тип запущенного приложения и использовать наиболее подходящий для него чиплет: игры запускаются на ядрах с V-Cache, а программы для создания контента – на другом чиплете. Однако, обнаруженный "уникальный" экземпляр обладает двумя блоками V-Cache на обоих чиплетах – идея, от которой AMD, по всей видимости, отказалась.


Как отмечает портал Tom's Hardware, по слухам, во время тестирования AMD обнаружила, что наличие слишком большого количества отдельных пулов кэш-памяти L3 приводит к увеличению задержек в играх, нивелируя преимущества дополнительного объема кэша. Следовательно, этот чип мог использоваться для тестирования различных конфигураций L3 перед релизом, а какой-то предприимчивый инженер утащил его домой и, возможно, даже выставил на продажу. Скорее всего, мы никогда не узнаем его предназначение, но это показывает, что AMD может однажды скорректировать конфигурацию V-Cache, если сможет разработать более эффективное охлаждение чиплетов.

Поскольку процессоры Zen 5 уже не за горами, мы задаемся вопросом, будет ли V-Cache третьего поколения иметь дизайн, аналогичный Zen 4, или AMD предложит другую конфигурацию. К сожалению, ответ на этот вопрос мы получим нескоро. Ожидается, что сначала AMD выпустит стандартные процессоры Zen 5, а затем, когда продажи начнут падать, компания представит версии с V-Cache на выставке CES 2025.

#amd #zen 4 #zen 3 #ryzen 7 5800x3d #zen 5 #amd ryzen 9 7950x3d
Источник: tomshardware.com
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