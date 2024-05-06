Это первый задокументированный случай, когда животное использовало лекарственное растение в течение длительного времени.

При изучении наших ближайших родственников среди приматов был обнаружен необычный представитель этого отряда млекопитающих, который обладает удивительно развитым интеллектом. В научной экспедиции на Суматре исследователи увидели, как орангутан по кличке Ракус обработал свежую рану лекарственным растением. Сообщается, что это первый задокументированный случай, когда животное было замечено за применением биологически активного вещества в оздоровительных целях. Это открытие заставило ученых задуматься: изобрели ли люди медицину, или она существовала задолго до нашего вида?

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Известно, что этот род древесных человекообразных обезьян входит в число самых умных приматов. Ранее было выявлено, что они используют различные орудия труда, обладают навыками голосовой коммуникации и еще более сложными видами поведения, такими как взаимный обмен услугами, при котором один орангутанг помогает другому с ожиданием ответной помощи. Они даже умеют пользоваться мессенджером Skype (с небольшой помощью людей).

Как и все человекообразные обезьяны, орангутанги пострадали от вторжения человеческой цивилизации. В дикой природе осталось примерно 60 000–70 000 этих существ, около 15 000 из которых обитают на индонезийском острове Суматра. Именно там в рамках долгосрочного проекта Суак (Suaq) под покровительством Института поведения животных имени Макса Планка, ведется наблюдение за орангутанами в их естественной среде обитания.

В июне 2022 года исследователи отметили, что у Ракуса на лице появилась небольшая рана после ссоры с другим взрослым самцом орангутанга. Несколько дней спустя Ракус сделал то, чего никто никогда раньше не видел у обезьян. Он начал осторожно срывать листья с вьющейся лозы, известной как "Акар кунинг" (Fibraurea tinctoria). Местное население давно использует эти листья для обезболивания и лечения таких недугов, как диабет и малярия. Обычно орангутанги не едят эти растения, и Ракус действительно их тоже не ел. Он сначала тщательно пережёвывал их, а затем наносил получившуюся пасту на свою рану на лице.

После применения пережеванных листьев рана Ракуса затянулась за считанные дни.





Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Nature Scientific Reports, Ракусу потребовалось около семи минут, чтобы полностью закрыть рану. На следующий день он повторил те же действия, после того как паста высохла и обсыпалась. Через восемь дней после того, как исследователи впервые заметили травму, она полностью закрылась и не имела никаких признаков инфекции или рубцов. Это первый случай, когда какое-либо животное готовило и прикладывало к ранам лекарственные растения за определенный период времени.





Проект Суак избегает прямого взаимодействия с животными, поэтому близких осмотров Ракуса не проводилось. Тем не менее, команда предполагает, что применение Акар кунинга способствовало процессу заживления. Анализ этого растения показал, что оно обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.





Такое поведение животного исследователи наблюдали на Суматранской исследовательской станции впервые за 21 год. Дикие орангутаны редко получают травмы, поэтому это может быть редким, но широко распространенным поведением. А может быть, Ракус - единственный, кто знает этот трюк. Исследователи предполагают, что древние люди, возможно, узнали об определенных лекарствах, наблюдая за животными, ведущими подобное поведение. И вот мы, тысячи поколений спустя, все еще наблюдаем и задаемся вопросом, насколько они умны. Все чаще создается впечатление, что орангутанги находятся на стадии эволюции в более развитых животных, которых можно увидеть в фильме "Планета обезьян".