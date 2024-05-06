Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Обнаружен орангутан, который использовал лекарственное растение для лечения глубокой раны
Это первый задокументированный случай, когда животное использовало лекарственное растение в течение длительного времени.

реклама

При изучении наших ближайших родственников среди приматов был обнаружен необычный представитель этого отряда млекопитающих, который обладает удивительно развитым интеллектом. В научной экспедиции на Суматре исследователи увидели, как орангутан по кличке Ракус обработал свежую рану лекарственным растением. Сообщается, что это первый задокументированный случай, когда животное было замечено за применением биологически активного вещества в оздоровительных целях. Это открытие заставило ученых задуматься: изобрели ли люди медицину, или она существовала задолго до нашего вида?

реклама

Известно, что этот род древесных человекообразных обезьян входит в число самых умных приматов. Ранее было выявлено, что они используют различные орудия труда, обладают навыками голосовой коммуникации и еще более сложными видами поведения, такими как взаимный обмен услугами, при котором один орангутанг помогает другому с ожиданием ответной помощи. Они даже умеют пользоваться мессенджером Skype (с небольшой помощью людей).

Как и все человекообразные обезьяны, орангутанги пострадали от вторжения человеческой цивилизации. В дикой природе осталось примерно 60 000–70 000 этих существ, около 15 000 из которых обитают на индонезийском острове Суматра. Именно там в рамках долгосрочного проекта Суак (Suaq) под покровительством Института поведения животных имени Макса Планка, ведется наблюдение за орангутанами в их естественной среде обитания.

В июне 2022 года исследователи отметили, что у Ракуса на лице появилась небольшая рана после ссоры с другим взрослым самцом орангутанга. Несколько дней спустя Ракус сделал то, чего никто никогда раньше не видел у обезьян. Он начал осторожно срывать листья с вьющейся лозы, известной как "Акар кунинг" (Fibraurea tinctoria). Местное население давно использует эти листья для обезболивания и лечения таких недугов, как диабет и малярия. Обычно орангутанги не едят эти растения, и Ракус действительно их тоже не ел. Он сначала тщательно пережёвывал их, а затем наносил получившуюся пасту на свою рану на лице.

После применения пережеванных листьев рана Ракуса затянулась за считанные дни.


Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Nature Scientific Reports, Ракусу потребовалось около семи минут, чтобы полностью закрыть рану. На следующий день он повторил те же действия, после того как паста высохла и обсыпалась. Через восемь дней после того, как исследователи впервые заметили травму, она полностью закрылась и не имела никаких признаков инфекции или рубцов. Это первый случай, когда какое-либо животное готовило и прикладывало к ранам лекарственные растения за определенный период времени.


Проект Суак избегает прямого взаимодействия с животными, поэтому близких осмотров Ракуса не проводилось. Тем не менее, команда предполагает, что применение Акар кунинга способствовало процессу заживления. Анализ этого растения показал, что оно обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.


Такое поведение животного исследователи наблюдали на Суматранской исследовательской станции впервые за 21 год. Дикие орангутаны редко получают травмы, поэтому это может быть редким, но широко распространенным поведением. А может быть, Ракус - единственный, кто знает этот трюк. Исследователи предполагают, что древние люди, возможно, узнали об определенных лекарствах, наблюдая за животными, ведущими подобное поведение. И вот мы, тысячи поколений спустя, все еще наблюдаем и задаемся вопросом, насколько они умны. Все чаще создается впечатление, что орангутанги находятся на стадии эволюции в более развитых животных, которых можно увидеть в фильме "Планета обезьян".

#животные #дикая природа #орангутан #приматы
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Двух суматранских тигрят представили публике в зоопарке на севере Франции.
Ученые выяснили, что домашним попугаям нравятся видеозвонки с другими птицами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
44
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
3
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
5
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
3
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
5
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
5
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
VK, Сбер и Яндекс прекращают переговоры по созданию российской ОС
1
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+
В университетах Украины планируют ввести экзамен для выявления уклонистов
1
Последние пресс-формы iPhone 16 демонстрируют измененный дизайн зарядного кольца MagSafe
+
CATL считает, что у натриево-ионных батарей больше перспектив применения в гибридном виде
1
GeForce RTX 4080 в 4K не справляется с Unreal Engine 5.4 Gorgeous Industrial Factory Tech Demo
+
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
+

Популярные статьи

Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
78
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
273
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
12
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
10
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
4
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
8
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
28
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
106
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
19:39
Раньше про алик даже не думал. В ДНС - 32 тыр. Слишком разница. Когда брал? Что ещё? Стоит ли связываться?
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
ev_ruso
19:38
слышал, но не видел, поэтому уже эксперт, и могу петушарой орать про все где даже ничего не понимаю.... давай еще что нибудь задвинь
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Колючка
19:36
Он за АМД или НВИДИА?
Кто на самом деле руководит Microsoft – Билла Гейтса назвали серым кардиналом американской компании
Варвара Леонидова
19:36
А регион не Казахстан не поменялся?
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
Вячеслав Безруков
19:34
Надеюсь выпустят. А то надоело смотреть на бешеные цены видях.
Intel может отложить или даже полностью отменить выпуск продуктов Battlemage
ЧatoБoт
19:32
Там нет особого сюжета, но зато есть огромная "повесточка", от которой захотелось взблевнуть.
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
ЧatoБoт
19:29
Какой ужас-ужас! ггг
Командующий ВВС Латвии: Украина может потерять часть территорий для сохранения суверенитета
22870
19:28
И 16 "летальных" аппаратов на балансе. Непробиваемый заслон НАТО. 1 летальный аппарат на 30 км зубоскальной границы.
Командующий ВВС Латвии: Украина может потерять часть территорий для сохранения суверенитета
FelsheR-ZVZVZVzV
19:26
И Латвия потеряет.
Командующий ВВС Латвии: Украина может потерять часть территорий для сохранения суверенитета
Алексей Полянский
19:21
И?
Telegram не удалил свыше 120 тысяч материалов по требованию Роскомнадзора — перспективы оборотного штрафа более чем реальны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем