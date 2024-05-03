Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Nvidia: Видеокарты GeForce RTX способны превзойти процессоры Intel и AMD в ИИ-задачах
Производители графических процессоров также хотят принять участие в разработке искусственного интеллекта.

реклама

В конце прошлого года Intel и AMD начали активно рекламировать нейронные процессоры или NPU, которые встроены в их новые процессоры и предназначены для решения задач искусственного интеллекта. Обе компании утверждают, что их новые технологии превосходят решения конкурентов. Теперь же им бросила вызов Nvidia, утверждая, что ни один заявленный NPU не справится со сложными задачами, ведь для этого нужен графический процессор (GPU).

реклама

По данным веб-сайта Benchlife, Nvidia недавно провела пресс-конференцию под названием «Nvidia RTX for Windows AI», тем самым заявив, что "Зеленая команда" собирается полностью посвятить себя тренду «ПК с искусственным интеллектом», который вот-вот охватит весь мир. В отчете говорится, что Nvidia подтвердила, что уже много лет использует свои графические процессоры RTX для реализации функций искусственного интеллекта на домашних компьютерах. В качестве примера указала Deep Learning Super Sampling (DLSS), Nvidia Super Resolution и многие другие функции. К тому же вчера Nvidia выпустила фирменного чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием ChatRTX, таким образом ещё раз подтвердив свое участие в реализации концепции «ПК с искусственным интеллектом».

Nvidia заявила, что ее графические процессоры RTX могут обеспечить более чем 100-кратное увеличение производительности задач искусственного интеллекта по сравнению с NPU в новых чипах.

Nvidia не нужно убеждать людей в своем профессионализме при производстве игровых видеокарт, но вот применение этих видеокарт для задач искусственного интеллекта в Windows – это уже совсем другой разговор. В подтверждение своих слов компания предоставила цифры, показывающие разницу между NPU в новых чипах и графическим процессором RTX. По данным Nvidia, современные ПК с процессорами Intel, AMD или Qualcomm, оснащенными NPU, способны развивать производительность 10 - 45 TOPS, то есть новый эталон производительности искусственного интеллекта. Однако Nvidia утверждает, что «игровой ПК» с графическим процессором RTX может обеспечить производительность от 100 до 1300 TOPS, обеспечивая значительное преимущество в приложениях на базе искусственного интеллекта.

Еще один важный момент, на который обратила внимание Nvidia, заключается в том, что на данный момент установленная планка от конкурентов для «ПК с искусственным интеллектом» составляет примерно «0 миллионов» по сравнению со 100 миллионами для ПК с графическими процессорами RTX. Nvidia также заявила, что ее графические процессоры уже совместимы с более чем 500 различными приложениями на основе искусственного интеллекта, охватывающими игры, создание контента и другие направления. Пользователи могут использовать их прямо сейчас с видеокартой RTX, вместо того, чтобы полностью обновлять свой ПК, чтобы воспользоваться преимуществами новых чипов с NPU. Как отмечает Tom's Hardware, Nvidia утверждает, что NPU подходит только для «базовых задач», но для более сложных вычислений нужен графический процессор.

Хотя мы и не стремимся пересказывать маркетинговые материалы, у Nvidia есть весомые аргументы, ведь ее оборудование используется для работы и обучения искусственного интеллекта. Остаётся немного подождать, заинтересуются ли геймеры в приложениях на основе искусственного интеллекта. Сложившаяся ситуация ставит AMD в несколько щекотливое положение, поскольку она производит как процессоры, так и видеокарты, поэтому ей придется продвигать функции искусственного интеллекта в обоих продуктах.

#amd #intel #nvidia #искусственный интеллект
Источник: benchlife.info
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
18
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
2
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Военный эксперт Берлетик рассказал, что ракеты "Искандера" превосходят ATACMS по всем параметрам
1

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
57
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
72
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
22
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:29
Хочет - не хочет. А будет.
Глава Евродипломатии рассказал, как закончить украинский конфликт «за пару недель»
Tarment
00:22
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Артём Николаев
00:22
Как страшно жить(
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
beltar
00:21
Имею 500 Вт и такую карту. Даже если раскочегарить всё железо с 3 HDD даже 400 Вт в сумме не будет.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
beltar
00:19
У меня в 2005-ом сожгло модем, аналоговый вход с телефона. При этом, комп просто выключился, и даже чип в модеме не пострадал. БП обычный, какой в корпусе был, уж защиты такие там есть.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Артём Николаев
00:18
Но сначала Билл Гейтс всех чипирует.
Microsoft объявила кибербезопасность своим главным приоритетом
beltar
00:16
Ни у кого не сгорел.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Женя Кристи
00:11
Точн. Сам привел довод про мощную видяху нвидиа, сам обосрался. Оверклокерс 2024.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
beltar
00:08
>а вышедшая позднее GeForce RTX 3060, которая и стоит в моем ПК сейчас, и вовсе 170 ватт Если бы ты мониторил ее работу, а не писал рекламу сюда, то знал бы, что она в реальных играх дает 140-150 Вт....
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Китя
23:40
Впритык брать блок тоже не гоже. При смене видеокарты придется менять блок питания.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем