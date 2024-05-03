Производители графических процессоров также хотят принять участие в разработке искусственного интеллекта.

В конце прошлого года Intel и AMD начали активно рекламировать нейронные процессоры или NPU, которые встроены в их новые процессоры и предназначены для решения задач искусственного интеллекта. Обе компании утверждают, что их новые технологии превосходят решения конкурентов. Теперь же им бросила вызов Nvidia, утверждая, что ни один заявленный NPU не справится со сложными задачами, ведь для этого нужен графический процессор (GPU).

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По данным веб-сайта Benchlife, Nvidia недавно провела пресс-конференцию под названием «Nvidia RTX for Windows AI», тем самым заявив, что "Зеленая команда" собирается полностью посвятить себя тренду «ПК с искусственным интеллектом», который вот-вот охватит весь мир. В отчете говорится, что Nvidia подтвердила, что уже много лет использует свои графические процессоры RTX для реализации функций искусственного интеллекта на домашних компьютерах. В качестве примера указала Deep Learning Super Sampling (DLSS), Nvidia Super Resolution и многие другие функции. К тому же вчера Nvidia выпустила фирменного чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием ChatRTX, таким образом ещё раз подтвердив свое участие в реализации концепции «ПК с искусственным интеллектом».

Nvidia заявила, что ее графические процессоры RTX могут обеспечить более чем 100-кратное увеличение производительности задач искусственного интеллекта по сравнению с NPU в новых чипах.

Nvidia не нужно убеждать людей в своем профессионализме при производстве игровых видеокарт, но вот применение этих видеокарт для задач искусственного интеллекта в Windows – это уже совсем другой разговор. В подтверждение своих слов компания предоставила цифры, показывающие разницу между NPU в новых чипах и графическим процессором RTX. По данным Nvidia, современные ПК с процессорами Intel, AMD или Qualcomm, оснащенными NPU, способны развивать производительность 10 - 45 TOPS, то есть новый эталон производительности искусственного интеллекта. Однако Nvidia утверждает, что «игровой ПК» с графическим процессором RTX может обеспечить производительность от 100 до 1300 TOPS, обеспечивая значительное преимущество в приложениях на базе искусственного интеллекта.

Еще один важный момент, на который обратила внимание Nvidia, заключается в том, что на данный момент установленная планка от конкурентов для «ПК с искусственным интеллектом» составляет примерно «0 миллионов» по сравнению со 100 миллионами для ПК с графическими процессорами RTX. Nvidia также заявила, что ее графические процессоры уже совместимы с более чем 500 различными приложениями на основе искусственного интеллекта, охватывающими игры, создание контента и другие направления. Пользователи могут использовать их прямо сейчас с видеокартой RTX, вместо того, чтобы полностью обновлять свой ПК, чтобы воспользоваться преимуществами новых чипов с NPU. Как отмечает Tom's Hardware, Nvidia утверждает, что NPU подходит только для «базовых задач», но для более сложных вычислений нужен графический процессор.

Хотя мы и не стремимся пересказывать маркетинговые материалы, у Nvidia есть весомые аргументы, ведь ее оборудование используется для работы и обучения искусственного интеллекта. Остаётся немного подождать, заинтересуются ли геймеры в приложениях на основе искусственного интеллекта. Сложившаяся ситуация ставит AMD в несколько щекотливое положение, поскольку она производит как процессоры, так и видеокарты, поэтому ей придется продвигать функции искусственного интеллекта в обоих продуктах.