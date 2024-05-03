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Fantoci
Отчет AMD о доходах за первый квартал показал неожиданное снижение продаж видеокарт на 48%
Игровое подразделение AMD Radeon переживает не лучшие времена.

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На этой неделе AMD отчиталась о своих доходах за первый квартал. Несмотря на рост продаж процессоров, игровое направление компании в настоящее время испытывает трудности. В ходе телефонного разговора генеральный директор AMD д-р Лиза Су сообщила, что игровой бизнес компании столкнулся с определенными проблемами, которые повлияли на продажи дискретных видеокарт и продажи графических процессоров для консолей нового поколения.

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Доктор Лиза Су заявила о шокирующем 48%-ном падении продаж игровых видеокарт по сравнению с прошлым годом. За год конечно многое может измениться, но генеральный директор также отметила 33%-ное снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом, что указывает на серьезный кризисный период для подразделения Radeon. По данным издания The Motley Fool, Лиза Су детально остановилась на каждом отделе компании. Тем не менее, обсуждение доходов от игрового бизнеса не содержало никаких пояснений или причин снижения прибыли. Она сказала: «Выручка снизилась на 48% в годовом исчислении и на 33% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 922 миллиона долларов. Продажи консольных графических процессоров в первом квартале соответствовали нашим прогнозам, так как мы находимся на пятом году жизненного цикла консолей».

Для компании AMD первый квартал оказался тяжелым из-за «снижения продаж консольных решений и видеокарт Radeon». 

Единственная дополнительная информация, предоставленная в ходе конференции, заключалась в том, что компания выпустила Radeon RX 7900 GRE и технологию Fluid Motion Frames для конкуренции с DLSS 3 от Nvidia. Она также отметила, что снижение продаж консолей нового поколения негативно сказалось на продажах консольных GPU компании, но в этом нет вины AMD. Однако падение продаж дискретных видеокарт — проблема самой AMD, из-за чего возникают сомнения, сможет ли она совершить "камбэк" с архитектурой RDNA 4. Учитывая слухи о том, что AMD может отказаться от высокопроизводительных графических процессоров, сложно сказать, как все сложится, но перспективы выглядят неутешительными.

Скорее всего, в будущем AMD придется расставить приоритеты между своими наиболее прибыльными направлениями, которыми являются процессоры для центров обработки данных и клиентов, а также графические процессоры для центров обработки данных. Доктор Лиза Су отметила во время телефонной беседы, что продажи процессоров для центров обработки данных и клиентов выросли более чем на 80% в годовом исчислении, что резко контрастирует с падением продаж графических процессоров. Она также заявила, что AMD рассчитывает заработать 4 миллиарда долларов на своих графических процессорах для центров обработки данных только в этом году и что новые графические процессоры — семейство MI300 — принесли доход на 1 миллиард долларов быстрее, чем любой другой продукт в истории компании. Учитывая этот показатель, никто не будет винить AMD за то, что она сосредоточилась на своем более прибыльном бизнесе. Однако это является плохой новостью для геймеров, которые надеялись, что AMD продолжит достойно конкурировать с Nvidia.

#amd #amd radeon #лиза су #radeon rx 7900 gre #fluid motion frames #mi300
Источник: fool.com
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