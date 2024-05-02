После многолетних проблем Starliner на следующей неделе впервые отправит астронавтов в космос, а сейчас полным ходом идет подготовка.

Boeing, NASA и SpaceX готовятся к первому пилотируемому запуску космического корабля CST-100 Starliner. После многолетних задержек, неудачных испытательных полетов и технических проблем с клапанами Starliner наконец-то готов к своему первому пилотируемому полету, но как сообщается, срок его службы может оказаться не столь продолжительным, как первоначально рассчитывал Boeing.

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Запуск запланирован на вторник, 7 мая, не ранее 6:34 по московскому времени. Ближайшие несколько дней будут посвящены интенсивной подготовке к запуску как на Земле, так и на борту МКС. Вы даже сможете понаблюдать за некоторыми приготовлениями в прямом эфире. В прошлом месяце Boeing доставил Starliner на стартовый 41 комплекс на мысе Канаверал. Там его установили на ракету-носитель Atlas V компании ULA. 4 мая Boeing переместит ракету и пилотируемую капсулу из монтажно-испытательного корпуса на стартовую площадку.

Предыдущая миссия Starliner была прервана на этом же этапе подготовки к запуску из-за неисправности топливных клапанов, но в этот раз Boeing заявил, что экипажи «отрепетировали все процедуры запуска и системы тройной проверки». В НАСА полагают, что подобные проблемы больше не повторятся. На минувших выходных грузовой корабль компании SpaceX "CRS-30 Dragon" отстыковался МКС и вернулся на Землю. Он прибыл на международную станцию в марте, состыковавшись с модулем «Гармония».

Теперь, когда CRS-30 освободил стыковочный порт, на его место может пристыковаться корабль Crew Dragon 2 миссии SpaceX Crew-8. Этот космический корабль также пристыкован к «Гармонии», но находится с противоположной, обращенной к Земле стороны. Завтра модуль Crew-8 отстыкуется от станции и переместится к стыковочному порту на противоположной стороне модуля «Гармония», который до недавнего времени занимал CRS-30. Вы сможете наблюдать за этим маневром в прямом эфире сегодня вечером. Таким образом, порт, обращенный к Земле, освободится для Starliner.

Для полета на МКС и обратно НАСА назначила астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Это будет последняя испытательная миссия Starliner перед тем, как он сможет приступить к коммерческим перевозкам экипажей. Однако программа Starliner отстает от графика на несколько лет. Несмотря на огромные финансовые вложения в программу коммерческих полетов, SpaceX на годы опередила Boeing по доставке экипажей на МКС. Crew Dragon завершил свой демонстрационный полет в мае 2020 года и с тех пор совершил восемь миссий на МКС.

Суни Уильямс и Бутч Уилмор полетят на борту Starliner на следующей неделе. Источник: НАСА





С учетом значительного отставания от графика запуска Starliner, НАСА перераспределило ресурсы и даже экипаж в пользу полетов SpaceX. Из-за этого необычного шага у Boeing осталось гораздо меньше возможностей для участия в будущих миссиях. У компании остался контракт лишь на шесть полетов к МКС, и, возможно, это все, что она когда-либо получит. В настоящее время НАСА и ее партнеры планируют закрыть МКС к 2030 году.

По данным Bloomberg, вице-президент Boeing Марк Наппи заявил, что компания рассмотрит контракты на частные запуски Starliner позднее в этом десятилетии, но сейчас она сосредоточена на контракте с НАСА. Однако у Boeing могут возникнуть проблемы с финансированием коммерческих космических проектов. SpaceX уже прочно обосновалась в сфере частных космических полетов, и у Blue Origin есть аналогичные планы —и обе эти компании, вероятно, смогут предложить более низкие цены, чем Boeing. Кроме того, нельзя забывать о продолжающихся проблемах в авиационном подразделении Boeing, которые привели к убыткам в размере 3,9 миллиарда долларов в первом квартале этого года. Успешный запуск Starliner, вероятно, поможет компании сгладить негативное общественное мнение, что почти так же важно, как наличные деньги при продаже частных орбитальных услуг. На следующей неделе все взгляды будут прикованы к стартовому 41 комплексу.