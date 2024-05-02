Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Boeing готовится к запуску космического корабля Starliner, который должен будет состыковаться с МКС
После многолетних проблем Starliner на следующей неделе впервые отправит астронавтов в космос, а сейчас полным ходом идет подготовка.

реклама

Boeing, NASA и SpaceX готовятся к первому пилотируемому запуску космического корабля CST-100 Starliner. После многолетних задержек, неудачных испытательных полетов и технических проблем с клапанами Starliner наконец-то готов к своему первому пилотируемому полету, но как сообщается, срок его службы может оказаться не столь продолжительным, как первоначально рассчитывал Boeing.

реклама

Запуск запланирован на вторник, 7 мая, не ранее 6:34 по московскому времени. Ближайшие несколько дней будут посвящены интенсивной подготовке к запуску как на Земле, так и на борту МКС. Вы даже сможете понаблюдать за некоторыми приготовлениями в прямом эфире. В прошлом месяце Boeing доставил Starliner на стартовый 41 комплекс на мысе Канаверал. Там его установили на ракету-носитель Atlas V компании ULA. 4 мая Boeing переместит ракету и пилотируемую капсулу из монтажно-испытательного корпуса на стартовую площадку.

Предыдущая миссия Starliner была прервана на этом же этапе подготовки к запуску из-за неисправности топливных клапанов, но в этот раз Boeing заявил, что экипажи «отрепетировали все процедуры запуска и системы тройной проверки». В НАСА полагают, что подобные проблемы больше не повторятся. На минувших выходных грузовой корабль компании SpaceX "CRS-30 Dragon" отстыковался МКС и вернулся на Землю. Он прибыл на международную станцию в марте, состыковавшись с модулем «Гармония».

Теперь, когда CRS-30 освободил стыковочный порт, на его место может пристыковаться корабль Crew Dragon 2 миссии SpaceX Crew-8. Этот космический корабль также пристыкован к «Гармонии», но находится с противоположной, обращенной к Земле стороны. Завтра модуль Crew-8 отстыкуется от станции и переместится к стыковочному порту на противоположной стороне модуля «Гармония», который до недавнего времени занимал CRS-30. Вы сможете наблюдать за этим маневром в прямом эфире сегодня вечером. Таким образом, порт, обращенный к Земле, освободится для Starliner.

Для полета на МКС и обратно НАСА назначила астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Это будет последняя испытательная миссия Starliner перед тем, как он сможет приступить к коммерческим перевозкам экипажей. Однако программа Starliner отстает от графика на несколько лет. Несмотря на огромные финансовые вложения в программу коммерческих полетов, SpaceX на годы опередила Boeing по доставке экипажей на МКС. Crew Dragon завершил свой демонстрационный полет в мае 2020 года и с тех пор совершил восемь миссий на МКС.

Суни Уильямс и Бутч Уилмор полетят на борту Starliner на следующей неделе. Источник: НАСА


С учетом значительного отставания от графика запуска Starliner, НАСА перераспределило ресурсы и даже экипаж в пользу полетов SpaceX. Из-за этого необычного шага у Boeing осталось гораздо меньше возможностей для участия в будущих миссиях. У компании остался контракт лишь на шесть полетов к МКС, и, возможно, это все, что она когда-либо получит. В настоящее время НАСА и ее партнеры планируют закрыть МКС к 2030 году.

По данным Bloomberg, вице-президент Boeing Марк Наппи заявил, что компания рассмотрит контракты на частные запуски Starliner позднее в этом десятилетии, но сейчас она сосредоточена на контракте с НАСА. Однако у Boeing могут возникнуть проблемы с финансированием коммерческих космических проектов. SpaceX уже прочно обосновалась в сфере частных космических полетов, и у Blue Origin есть аналогичные планы —и обе эти компании, вероятно, смогут предложить более низкие цены, чем Boeing. Кроме того, нельзя забывать о продолжающихся проблемах в авиационном подразделении Boeing, которые привели к убыткам в размере 3,9 миллиарда долларов в первом квартале этого года. Успешный запуск Starliner, вероятно, поможет компании сгладить негативное общественное мнение, что почти так же важно, как наличные деньги при продаже частных орбитальных услуг. На следующей неделе все взгляды будут прикованы к стартовому 41 комплексу.

#spacex #boeing #starliner
Источник: starlinerupdates.com
+
Написать комментарий (0)
После многолетних задержек НАСА и Boeing готовят Starliner к первому пилотируемому полету на МКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
6
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
5
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
2
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
22
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
+
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Apple наняла десятки инженеров по искусственному интеллекту из Google
+

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
61
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
77
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
75
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
66
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
8
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
14
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:57
это чего там вынесли а ?? беринга заблочили а меня нет,а заблочат за 5 минут новый акк сделаю и буду тебя снова хамить,ты жертва всегда будешь.А то не заходил я в эту клоаку и ты уже булки расслабил с...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:55
ты монитор то чмошник купил себе новый ? а ? полупидар генасик..как там анальный вейк ? как сынок слепошара? оказывается ты рогоносец еще ко всему -ипать
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:53
Ты падала за базар свой тухлый отвечаешь ??? я сюда вообще не заходил,только сейчас вас пидрил с шешуном прочитал.т
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:52
иди нахер .клешнепалое чмо
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Cyborg39rus
20:49
а как вы 12400F разогнали до 5.0 ? Неужели шиной ? Шина не в моде, если нет делителя с отвязкой шины проца от общей.
Wccftech: Менее половины процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K стабильны в авторежиме
Андрей Пономарев
20:47
В FullHD на максе есть игры которые жрут больше 8 гигов. Это и Alan Wake 2 и Хогвартс, скорей всего еще кто то. Поэтому прям совсем для комфорта надо брать карту с 12 гигами.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Nvidia&Intel Hater
20:47
вот ебало бы вам с шешуном расколоть напополам.чтоб хуйню не писали.Вот теперь реально возьму ник чмошника ev_rus и буду его обоссывать везде.суки просто довели уже
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:45
иди ка ты нахер клешнепалый
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Vorvort
20:45
Даунито, я лично сыр Пармезан покупал по 400 рублей, сейчас стоит от 2000. Молоко стоило меньше 20 рублей, сейчас от 100. Мясо шейку брал по 100 рублей, сейчас от 450 до 600. Торт брал по 100 рублей,...
В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:41
Вы не слепы случаем ?? я раз ради прикола включил это --лучше не играть вовсе чем ниже качества фср.хотя и там не фонтан ,но не в четкости а в пикселизации дыма например
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем