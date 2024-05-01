Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Изобретена экологичная печатная плата, которая разлагается до «желе» при легкой переработке
Ученые утверждают, что печатные платы из витремера можно растворить простым растворителем.

реклама

Большинство устройств, которыми пользуется современный мир, имеют ограниченный срок службы, измеряемый годами. К сожалению, перерабатывать электронику сложно и дорого, но новый проект Вашингтонского университета может решить эту проблему. Инженеры разработали новый вид печатной платы, которую намного проще перерабатывать. Более того, она сама выполняет половину работы, разлагаясь по определенной команде в желеобразную массу, пригодную для повторного использования.

реклама

Некоторые материалы в бытовой и компьютерной электронике более ценны, чем другие, но основная часть того, что делает переработку рентабельной, находится именно в печатной плате. Современные печатные платы обычно изготавливаются из прочных материалов, таких как FR4, который состоит из нескольких слоев плетеного стекловолокна и эпоксидной смолы. Металлические дорожки и другие компоненты встроены или расположены поверх этой основы, и именно эти элементы представляют особую ценность. «[Печатные платы] сконструированы так, чтобы быть огнестойкими и химически стойкими, что отлично с точки зрения того, что делает их очень прочными. Но это также делает их практически невозможными для переработки», - сказал со-старший автор проекта Викрам Айер.

Извлечение ценных металлов, таких как золото и медь, из печатной платы часто подразумевает сжигание FR4, что загрязняет окружающую среду и может повредить компоненты, пригодные для переработки. Этот процесс настолько грязен, что его часто осуществляют в странах третьего мира с плохими экологическими нормами. Да и в целом, из-за отсутствия масштабируемых систем для переработки печатных плат, многие из них попадают на свалки, где химические вещества могут вымываться в почву. Ученые из Вашингтонского университета утверждают, что их новые печатные платы не требуют дорогостоящего и токсичного процесса извлечения материалов.

Команда создала экологически чистые печатные платы, используя относительно новый тип пластика под названием витремер. Первые витремеры были разработаны в 2015 году, при нормальных условиях они являются твердыми и прочными, но под воздействием высоких температур или растворителей связи между полимерами ослабевают. Разрушенное «желе» можно преобразовать для создания новых связей между нитями полимера. Это делает витремеры “самовосстанавливающимися” и полностью пригодными для вторичной переработки в виде новых витремерных печатных плат

Кусочек витремерного «желе» извлекают пинцетом. На заднем фоне виден лист стекловолокна. Источник: Вашингтонский Университет.


Специалисты Вашингтонского университета в статье для журнала Nature Sustainability утверждают, что извлечь материалы из vPCB гораздо проще, чем из традиционных материалов. Процесс прост: vPCB погружается в органический растворитель, который вызывает набухание витремерного пластика по мере его разложения. В результате освобождается стекловолокно и электронные компоненты, что позволяет извлекать их с высокой скоростью. В ходе лабораторных испытаний исследователям удалось извлечь 98% витремерного субстрата, 100% стекловолокна и 91% растворителя, использованного для разложения старой платы.


Специальные полимеры, разработанные для легкой переработки или биоразложения, часто имеют заметные недостатки в плане долговечности или производительности. Тем не менее, команда Вашингтонского университета надеется, что vPCB могут оказать положительное влияние на технологическую отрасль, поскольку они выгодно отличаются от стандартных печатных плат FR4. Испытания показали, что новая экологичная конструкция обладает прочностью и электрическими свойствами, сопоставимыми с FR4, к тому же этот подход не потребует серьёзных изменений в производстве.

#витример #экологичная печатная плата
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
7
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
3
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
1
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
3
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
2
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
Крупнейший в мире 120-метровый электрический контейнеровоз введен в эксплуатацию
+
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
+
В Пекине представлен первый в мире полноразмерный электрический гуманоидный робот
2
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+
Ученые General Atomics преодолели ключевое препятствие на пути к термоядерной энергии
4

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
15
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
55
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
197
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
30
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
4
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
10
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
36

Сейчас обсуждают

astrix
20:39
у нас ничего не делается. Только пилится.
Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
swr5
20:31
11-ая винда продолжает падение, надежды не оправдались, в microsoft будут увольнения и громкие отставки, мелкомягкие облажались по-полной. Новая статистика от StatCounter:
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Легенда
20:29
10 подписчиков у меня.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Cowboy Huggies
20:28
У нас теперь стример свой есть.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Ohotnik_mur
20:21
Не придут. Обосрались с укрофашистами по полной. Воняют сильно, и долго ещё вонять будут. Хер отмоются, засранцы гомосеки.
Минобороны РФ троллит Запад и предлагает сотрудникам западных посольств вне очереди осмотреть трофейную технику НАТО
Seln
20:14
невероятно скучный и пустой эпизод
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
Seln
20:13
заглот!!!
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Легенда
20:12
щя прохожу гост рекон, в 2к на ультрах https://www.youtube.com/watch?v=NeboGbYZeaA
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
jsth
20:09
Может не придут, но их из вежливости если что приглашали.
Минобороны РФ троллит Запад и предлагает сотрудникам западных посольств вне очереди осмотреть трофейную технику НАТО
Сергей Горобец
20:08
В данный момент : планшет на snapdragon 8 Gen 1, 400 евро. Планшет на snapdragon 8 Gen 2, 500 евро. Горячие пирожки.
Утечка тестов раскрыла характеристики чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем