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Fantoci
Отмененный флагманский графический процессор AMD RDNA 4 был в 2 раза мощнее 7900 XTX
Во флагманском графическом процессоре могло быть до 20 чиплетов.

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Когда впервые появились слухи о том, что AMD отказывается от флагманского графического процессора RDNA 4 и сосредоточит внимание на аппаратных средствах для искусственного интеллекта, многие фанаты были мягко говоря недовольны решением "Красной команды". Тем не менее, как показало время, это решение было верным с точки зрения финансовой выгоды, но чем больше мы узнаем информации о том, каким монстром должен был стать этот чип, тем сильнее наше разочарование от его отмены. Недавно был обнаружен интересный код, который показал, что флагманский чип мог быть примерно в два раза мощнее своего предшественника, RX 7900 XTX, поскольку был оснащен поражающим воображение количеством чиплетов, блоков шейдеров и вычислительных ядер.

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Новая информация об отмененной Radeon RX 8900 XTX поступила от пользователя с ником Kepler на форуме Anandtech. Как сообщается, он изучил исходный код отмененного графического процессора Navi 4C. Фрагмент кода, обнаруженный Кеплером, показывает наличие девяти шейдерных движков (перечисленных от 0 до 8 в коде), на три больше, чем в существующем 7900 XTX. В то же время другой пользователь форума, обладающий некоторой инсайдерской информацией, сообщил, что этот графический процессор был спроектирован с 200 вычислительными блоками по сравнению с 96 в нынешней флагманской карте.

Долгожданный графический процессор Navi 4x появится в этом году, но в каком виде?

Как отмечает Videocardz, если данная информация соответствует действительности, то отмененный графический процессор мог бы предложить примерно вдвое большую вычислительную мощность, чем нынешний флагман. Сообщается также, что в чипе было от 13 до 20 чиплетов по сравнению с семью в 7900 XTX (1 вычислительный модуль, шесть модулей памяти и ввода-вывода). Из этих отчетов видно, что AMD ставила перед собой очень высокие цели для этого чипа, чтобы противостоять амбициям Nvidia, и проект был на завершающей стадии разработки до его предполагаемой отмены.

Разумеется, что AMD еще не прокомментировала этот слух и вряд ли это сделает, но есть несколько причин, по которым AMD могла отказаться от линейки "безумных" графических процессоров на архитектуре RDNA 4. Во-первых, когда Nvidia выпустила RTX 4090, AMD заявила, что она слишком дорогая и потребляет слишком много энергии, с чем многие согласятся. AMD также стремится получить прибыль в несколько миллиардов долларов с помощью своих ускорителей искусственного интеллекта MI300, а пластины TSMC являются ценным ресурсом, поэтому имеет смысл отдать приоритет аппаратному обеспечению для искусственного интеллекта перед играми. Кроме того, большая часть игрового рынка находится в среднем и низком ценовом сегменте, а не в сегменте графических процессоров стоимостью 1500 долларов, поэтому решение AMD является рациональным.

#amd #amd rdna 4 #navi 4c #rx 8900 xtx
Источник: videocardz.com
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