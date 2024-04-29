Недавно разработанные трафареты должны упростить нанесение термопасты.

Вечные споры среди пользователей о том, что лучше — Mac или ПК, какой браузер самый лучший и какой узор или трафарет лучше использовать при нанесении термопасты на теплораспределитель процессора, наверняка никогда не прекратятся. Раньше, когда нужно было охлаждать всего один небольшой чип, предпочтительным считался метод "точки по центру". Однако в наши дни появились новые прямоугольные процессоры Intel и чиплетные процессоры AMD, которые значительно усложнили эту задачу. В связи с этим немецкий ресурс Igor's Lab предложил решение этой проблемы: небольшой трафарет, который позволяет легко наносить термопасту на любой процессор, независимо от уровня ваших навыков.

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Новая разработка Igor's Lab получила название X-Apply, и ее дизайн довольно прост. Трафарет представляет собой пленочный шаблон, который наклеивается на теплораспределитель процессора с предварительно вырезанными отверстиями, покрывающими всю поверхность чипа. Вам просто нужно равномерно нанести термопасту "шпателем" по трафарету, а затем снять его. В результате на поверхности теплораспределителя останется множество точек термопасты, покрывающих всю его площадь. Игорь заявил, что пользователям будут доступны версии как для AMD, так и для Intel с сокетом LGA 1700 (Alder/Raptor Lake), поскольку чипы AMD квадратные, а Intel - прямоугольные. Также в продажу поступит универсальная версия, которую можно будет подрезать под нужный размер.

X-Apply приклеивается к теплораспределителю процессора, но после нанесения термопасты может быть легко снята. Автор: Igor's Lab

Основное преимущество трафарета X-Apply заключается в его простоте использования, поэтому он в первую очередь, будет полезен новичкам. Однако и опытные пользователи также смогут оценить его термические характеристики, хотя они не являются революционными. Игорь протестировал трафарет X-Apply на процессоре Intel Core i9 13900K и обнаружил, что он обеспечивает снижение температуры процессора примерно на 2 градуса Цельсия по сравнению с использованием метода "колбаски" на центральном процессоре.

Также важно отметить, Игорь провел тест четыре раза и каждый раз получал одинаковые результаты, а это говорит о том, что трафарет гарантирует равномерное нанесение термопасты независимо от того, как именно вы наносите ее на X-Apply. Таким образом, трафарет подойдет пользователям с любым уровнем навыков. Средняя температура под нагрузкой при использовании X-Apply составила 73 градуса Цельсия, а при использовании метода "колбаски" - 75 градусов Цельсия.

В заключение Игорь добавил, что с учетом его десятилетнего опыта сборки персональных компьютеров, X-Apply показался ему немного "хлопотным", чтобы возиться с ним при каждой сборке. Тем не менее, для новичка он будет полезным инструментом, который можно использовать раз в год. Трафарет устраняет все сомнения, связанные с нанесением термопасты на процессор, и принесет душевное спокойствие тому, кто нервничает при первой сборке.

В результате вы получите идеально ровное распределение выбранной вами пасты и избавитесь от лишних сомнений. Автор: Igor's Lab





Точная цена X-Apply пока неизвестна, поскольку, по словам Игоря, разработка ещё находится на стадии предпроизводства, и выход на рынок еще не планируется. В целом, это, безусловно, полезный инструмент для новичков, но и мы были бы не прочь его опробовать, чтобы развеять последние сомнения после установки процессора, так как невозможно увидеть, как распределилась термопаста, не разбирая все обратно, чего все стараются избегать без особого повода.