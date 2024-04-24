Лавовое озеро Локи Патера имеет очень гладкую поверхность, которую можно сравнить со стеклом.

В 2011 году космический аппарат «Юнона» был отправлен с миссией по изучению планеты Юпитер. За последние несколько лет зонд передал поистине потрясающие изображения и ценные данные о крупнейшей планете Солнечной системы. Пролетая поблизости спутников Юпитера, «Юнона» также внимательно изучил самые крупные из них. Последним достижением миссии стали детальные снимки вулканического спутника Ио, на которых изображены лавовые озера, гладкие как стекло.

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Технически все изображения Ио, которые вы видели в интернете, не являются реальными фотографиями поверхности спутника, но они основаны на данных, полученных зондом во время недавних пролетов мимо Ио. Эти художественные изображения лавовых озер спутника были созданы на основе данных, которые «Юнона» получил во время недавних пролетов на низкой высоте в декабре 2023 года и феврале 2024 года. Во время этих пролетов зонд приблизился к поверхности на рекордно близкое расстояние - 930 миль (1500 километров).

На изображении выше изображено лавовое озеро, известное как Локи Патера, диаметром около 127 миль (200 километров), что делает его самой большой вулканической впадиной на спутнике. Также на изображении можно рассмотреть несколько островов внутри расплавленного озера, которое имеет гладкую, похожую на стекло поверхность, где лава начала остывать. Данные для этого рендеринга были получены в основном с помощью камеры JunoCam, но также важную роль сыграл и ее микроволновый сканер.

У «Юноны» есть прибор под названием «Микроволновой радиометр» (MWR), который состоит из антенн, разбросанных по всему космическому аппарату. Он работает на частоте от 600 МГц до 22 ГГц, что позволяет ему проникать в мутную атмосферу Юпитера. Он также может передавать важную информацию о поверхности Ио, например, о наличии почти идеально гладких вулканических озер.





Ио — самый геологически активный спутник Солнечной системы, имеющий сотни действующих вулканов. Так что существование потоков лавы на поверхности не стало сюрпризом. Однако высокая отражательная способность некоторых участков поверхности озера удивила исследователей. «Зеркальное отражение озера, зафиксированное нашими приборами, позволяет предположить, что некоторые участки поверхности Ио такие гладкие, как стекло, и напоминают обсидиановое стекло, созданное вулканом на Земле», — сказал Скотт Болтон из JPL.

Локи Патера, снимок «Вояджера-1» в 1979 году. Фото: НАСА.

Астрономы обнаружили, что Ио в целом обладает более высокой отражающей способностью, чем другие спутники Юпитера. Это говорит о том, что потоки лавы, подобные тому, который был смоделирован во время недавних пролетов, могут постоянно изменять поверхность спутника.

«Юнона» уже завершил свою основную миссию по изучению Юпитера, но все еще вращается вокруг газового гиганта. Чтобы не поджариться под воздействием интенсивных радиационных полос планеты, «Юнона» движется по длинным эллиптическим орбитам. Это позволяет ему время от времени пролетать мимо таких спутников, как Ио. Зонд также постепенно снижает свою высоту над северным полюсом Юпитера с каждой орбитой, давая датчикам и камерам возможность заглянуть глубже в облачные слои. Благодаря этому ученым получили обширные данные о полярных циклонах Юпитера, и они будут продолжать получать новую информацию до завершения миссии в следующем году после 76 витков вокруг планеты.