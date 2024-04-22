Владельцам Mercedes-Benz EQS и S-Class 2024 года, оснащенных системой Drive Pilot, больше не нужно следить за дорогой.

Автономное вождение или автопилот 3 и 4 уровня подразумевает собой «самоуправляемый автомобиль», который не требует от водителя постоянно участие в движении или нахождения рук на рулевом колесе. В прошлом году Mercedes-Benz стала первым автопроизводителем в США, который получил разрешение на автономное вождение 3-го уровня. Теперь немецкая компания начала внедрять передовую технологию в свои новые автомобили. Владельцы седанов EQS и S-класса могут включить функцию Drive Pilot посредством годовой подписки, которая позволит им полностью отвлечься от дороги.

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Компания Mercedes начала процесс получения правительственного одобрения на систему Drive Pilot в прошлом году. Поскольку законодательство Невады допускает все уровни автономного вождения на общественных дорогах, Mercedes просто "самостоятельно сертифицировала" свое программное обеспечение в январе 2023 года, а затем спустя несколько месяцев подала документацию на утверждение в Калифорнии. В июне Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) выдал Mercedes разрешение на автономное вождение 3-го уровня, позволившее немецкому автопроизводителю начать продажи Drive Pilot в этом штате.

В отличие от систем автономного вождения 2-го уровня, таких невероятно дорогая бета-версия "Full Self-Driving" от Tesla, система 3-го уровня не требует, чтобы водители не отрывали глаз от дороги. Новая система использует сложную сеть датчиков, процессоров и алгоритмов для принятия собственных решений, позволяя водителям просматривать контент на своих телефонах или наслаждаться едой из фаст-фуда, не держа при этом одной испачканной маслом рукой руль. Вздремнуть, конечно, не получится, так как водитель должен быть готов вмешаться в сложных ситуациях, но в остальном автономное вождение 3-го уровня подразумевает минимальное участие водителя.





В связи с зависимостью технологии 3-го уровня от определенного оборудования, означает, что только некоторые автомобили Mercedes будут совместимы с Drive Pilot. На данный момент сюда входят полноразмерный электрический седан EQS 2024 года и роскошный седан S-класса 2024 года. Когда у водителей активирован Drive Pilot, на этих автомобилях загораются бирюзовые световые индикаторы на боковых зеркалах, фарах и задних фонарях, сигнализируя другим участникам движения и сотрудникам правоохранительных органов о том, что машина движется в автономном режиме.

С мая 2022 года Mercedes продает трехлетние пакеты Drive Pilot немецким водителям EQS и S-класса. Теперь американские водители могут приобрести подписку Drive Pilot на год за 2500 долларов. Согласно информации от Fortune, по состоянию на 11 апреля в Калифорнии было выставлено на продажу 65 автомобилей Mercedes с поддержкой Drive Pilot. По данным DMV, один из этих автомобилей был недавно продан. Так что теперь калифорнийские водители могут в любой момент встретить на шоссе коллегу по пробкам, расслабленно восседающего за рулем автономного Mercedes.