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Fantoci
Intel анонсировала память DDR5-8800 МТ/с для новых серверных чипов Granite Rapids
Компания Intel заявила о существенном увеличении скорости памяти для своих будущих серверных процессоров Granite Rapids.

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В 2024 году компания Intel планирует выпустить два серверных процессора нового поколения: Sierra Forest и Granite Rapids. В линейке Sierra Forest будут использоваться только энергоэффективные ядра E-core для достижения максимальной плотности потоков, в то время как Granite Rapids станут более традиционными процессорами Xeon шестого поколения с высокопроизводительными ядрами P-core. Обе линейки были объединены под новым брендом Xeon 6. Теперь стало известно, что в процессорах Granite Rapids компания Intel предложит поддержку сверхбыстрой памяти DDR5-8800 МТ/с, что является огромным увеличением скорости памяти по сравнению с предыдущими поколениями.

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Новую схему наименования Xeon 6 компания представила на своем мероприятии Intel Vision, прошедшем на прошлой неделе в Аризоне. Intel отказывается от использования терминов "масштабируемый" и "поколение" в названиях своих продуктов, чтобы сделать их более понятными в будущем. Компания начала активно рекламировать производительность грядущих процессоров Granite Rapids, выход которых запланирован на вторую половину 2024 года после релиза Sierra Forest. Первые результаты тестирования Granite Rapids были представлены на этой неделе, когда компания продемонстрировала, как ее процессоры справляются с большой языковой моделью Llama 3. В примечаниях к результатам теста говорится, что процессор Xeon 6 работал с памятью DDR5-8800 MT/s, что является рекордным показателем для серверной памяти.

JEDEC недавно объявила, что скоро появится DDR5-8800 MT/s, не уточнив, от какой компании, но теперь мы знаем, что это Intel.

Для сравнения: нынешние масштабируемые процессоры Intel Xeon 5-го поколения имеют максимальную скорость 5600 МТ/с, а чипы 4-го поколения обеспечивают скорость 4800 МТ/с. Процессоры AMD Epyc последнего поколения "Genoa" также имеют производительность на уровне 4800 МТ/с, поэтому скорость 8800 МТ/с представляет собой колоссальный прогресс в возможностях оперативной памяти для будущих серверов. Как сообщает Wccftech, организация JEDEC уже ратифицировала указанную скорость передачи данных. Два дня назад она обновила спецификации памяти DDR5 для следующего поколения систем, увеличив параметры тайминга с 6800 до 8800 Мбит/с. В то же время были пересмотрены базовые тайминги - с DDR5-6400 до DDR5-8800, что, по всей видимости, хорошо согласуется с характеристиками грядущих процессоров Intel.


Обновленные спецификации DDR5 также включают новую функцию целостности данных, называемую Per-Row Activation Counting (PRAC). Согласно пресс-релизу, эта технология отслеживает активность DRAM на уровне каждой отдельной строки памяти. Если число "активаций" оказывается чрезмерным, система получает команду на приостановку работы для принятия мер по смягчению проблемы.

В целом, переход на скорость DDR5-8800 МТ/с представляет собой самый большой скачок быстродействия оперативной памяти при смене поколений за всю историю развития серверных платформ. Дело в том, что для серверных систем целостность данных традиционно важнее сырой скорости передачи. Большинство домашних компьютеров по-прежнему используют память DDR5 с частотой около 6000 МТ/с, а разогнанные комплекты могут достигать 7200 МТ/с. Это наводит на мысль о том, насколько быстрой будет память в будущих потребительских платформах Intel - Arrow Lake и Lunar Lake.

#intel #granite rapids #xeon 6 #ddr5-8800
Источник: wccftech.com
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