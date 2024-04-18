Новую версию робота практически не узнать. Исчезли громоздкий торс, согнутые ноги и пластинчатая броня.

Ранее на этой неделе компания Boston Dynamics объявила о прекращении разработки своего гидравлического робота-гуманоида Atlas. Однако это не значит, что американская компания, известная своими пугающими видеороликами с роботами, окончательно отказывается от двуногих машин. Boston Dynamics продемонстрировала нового электрического робота Атласа, который не только двигается как человек, но и даже превосходит человеческую гибкость. Как и следовало ожидать, появились видеоролики, демонстрирующие способности нового робота Atlas, и выглядят они немного пугающими.

реклама

Старый гидравлический Atlas мог ходить, бегать и даже заниматься паркуром. Boston Dynamics годами совершенствовала технологию, позволяющую Атласу сохранять равновесие на двух ногах, что считается очень важным навыком для роботов. В конце концов, им предстоит работать в мире, построенном с расчетом на человеческое тело. Гидравлические трубки "старого" Атласа были его слабым местом: они часто взрывались, когда робот пытался выполнить сложные маневры. Boston Dynamics проводила старого Атласа на пенсию сняв прощальное видео с лучшими нарезками его ляпов.





Будем считать это напоминанием о том, как работал старый Атлас, потому что новая электрическая версия - совершенно другая машина. Последнее видео Boston Dynamics начинается с того, что робот-гуманоид лежит на полу, затем он, словно одержимый демоном, сгибает ноги назад, чтобы встать, отвернувшись от камеры. После этого Атлас небрежно поворачивает голову, демонстрируя зрителям светящееся кольцо вокруг круглого "лица" со встроенными камерами и датчиками. Через мгновение приходит в действие и туловище, таким образом, чтобы весь робот повернулся к камере. Наконец, голова и туловище разворачиваются обратно, и Атлас медленно выходит из кадра.





Благодаря переходу на электричество Атлас значительно сбросил вес. Неуклюжий «рюкзачный» корпус с насосом и сетью гидравлических трубок исчез, его заменил обтекаемый корпус без открытой проводки. Это позволило конечностям полноценно вращаться и сгибаться так, как не позволяла гидравлика. Благодаря своей более подвижной форме электрический Атлас вышел за рамки "человеческих" движений старой версии и стал немного инопланетянином. "Он будет способен выполнять ряд движений, которые не под силу людям", — рассказал TechCrunch генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер. "Этому найдется очень практичное применение".





Boston Dynamics вряд ли собиралась продавать гидравлических роботов из-за их сложной конструкции и многочисленных проблем во время эксплуатации, но электрическая версия может стать основой для коммерчески успешного робота. Компания планирует начать испытания нового Атласа на заводах Hyundai в начале следующего года (Boston Dynamics принадлежит Hyundai). Финальная версия Атласа, скорее всего, появится только через несколько лет, и по мнению экспертов будет очень похожа на робота, которого Boston Dynamics продемонстрировала сегодня. Он будет третьим коммерческим роботом компании после четвероногого Spot и робота для подъема коробок Stretch. Компания пока не озвучивала стоимость своего следующего робота, но гораздо более простой Spot стоит около 75 000 долларов.