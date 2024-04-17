Профессионалы ценят точность цветопередачи, поэтому вам понравятся характеристики этого монитора, которые обещают предоставить великолепные результаты.

Компания Asus представила монитор, который ориентирован в первую очередь на профессионалов в области редактирования фотографий и видеомонтажа. Новый монитор тайваньской компании получил название ProArt PA32KCX, а его презентация состоялась на выставке NAB, специализирующейся на видеооборудовании. Монитор обладает поистине передовыми характеристиками следующего поколения, включая 8K-разрешение, поддержку HDR, DisplayPort 2.1 и матрицу mini-LED с 4096 зонами подсветки.

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Asus позиционирует свой монитор как «первый в мире мини-LED-монитор с 8K-разрешением» и с этим сложно не согласиться. Большинство профессионалов до сих пор используют 4K-мониторы, а технология mini-LED ещё не получила массовое применение, поскольку многие производители только переходят с LED на OLED-матрицы. Монитор может похвастаться высочайшей точностью цветопередачи: среднее значение delta E меньше единицы, что является максимально достижимым показателем и означает практически полное соответствие отображаемых цветов восприятию человеческого глаза.

ProArt PA32KCX обладает поразительной постоянной яркостью в 1000 нит. Источник: Asus

Он также охватывает 97% цветового пространства DCI-P3. Asus включила в комплект оборудование для калибровки и встроенный колориметр, позволяющие поддерживать точность цветопередачи монитора на протяжении всего срока службы. Монитор даже предлагает функцию автоматической калибровки, избавляя вас от необходимости проходить через этот, порой утомительный процесс. Пользователь может установить расписание автоматической калибровки по своему усмотрению.

Что касается других технических характеристиках, новая модель предлагает 10-битное цветовое пространство, идеально подходящее для демонстрации HDR-контента благодаря пиковой яркости 1200 нит и устойчивой яркости 1000 нит, что является чрезвычайно высоким показателем. Для сравнения: Apple Pro Display XDR стоимостью 4999 долларов предлагает пиковую яркость 1600 нит, но для контента SDR — всего 500 нит. Asus заявила, что PA32KCX также поддерживает разнообразный HDR-контент, включая HLG и HDR10.

Монитор оснащен разъемами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также двумя портами Thunderbolt 4 USB Type-C, один из которых обеспечивает мощность зарядки до 96 Вт для подключенных устройств. Дополнительно предлагается солнцезащитный козырек, который всегда будет оценен теми, кто работает в условиях яркого освещения.

Компания Asus пока не объявляла цену на монитор, однако, по данным Videocardz, она может достигать 8000 долларов США, что, конечно, немало.