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Fantoci
Воссоздан ядерный взрыв из «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Макрооператор воссоздал культовую сцену ядерного испытания "Тринити" из фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" без использования спецэффектов

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Оскароносный фильм Кристофера Нолана "Опенгеймер" стал вершиной мастерства среди всех существующих спецэффектов в кино. Макровидеограф Томас Бланшар был впечатлен работой оператора этого фильма и решил повторить одну из знаковых сцен - ядерное испытание "Тринити".

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В отличие от многих современных режиссеров, Кристофер Нолан сделал ставку на реальные спецэффекты даже в тех сценах, где изображались научные процессы на атомном уровне. Он искал эффективные способы запечатлеть все на камеру, не прибегая при этом к помощи компьютерной графики. Такой же подход был использован и при воссоздании сцены испытания атомной бомбы "Тринити", потребовавшей от съемочной группы множества проб для достижения желаемого результата.


Оператор макросъемки Томас Бланшар решил воссоздать это испытание, соблюдая высокие стандарты Нолана без использования компьютерных спецэффектов, и результаты впечатляют. Для создания приведенного выше видео Бланшар использовал различные линзы, жидкости и предметы, такие как макрообъектив Canon на 100 мм, золотой порошок, электрическую отвертку, спиртовые чернила, волшебные свечи, скрепки для бумаг и лабораторный шейкер. Работа над проектом заняла три месяца, но, как это часто бывает у творческих людей, самый сложный кадр так и не вошел в финальную версию видео.

"Я снимал в макросъемке песок, трясущийся от звуков высокой частоты на гитарном динамике. Мы называем это "циматикой". Видео получились отличные, но, к сожалению, при загрузке в интернет они засбоили из-за чрезмерной детализации кадра. Это было очень разочаровывающий момент", - объяснил Бланшар PetaPixel.

"Меня сильно вдохновил трейлер к фильму "Опенгеймер", когда он вышел. Я был потрясен тем, что все эффекты были сделаны без компьютерной графики. Это основа моей работы: снимать как можно больше реальных объектов, которые кажутся сюрреалистичными", - поделился Бланшар.


Для съемок Бланшар использовал камеры RED Helium 8K и Ember FreeFly 5K, оснащенные объективами Irix 150mm, Canon 100mm macro и Célère 85mm cinema. Финальный монтаж видео был выполнен в разрешении 4K.

«Около 90 процентов материала было снято у меня дома на кухне», — рассказал Бланшар. «Только сцены с огнем снимались в студии с помощью высокоскоростной камеры Ember FreeFly».

#оппенгеймер #кристофер нолан #ядерный взрыв
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