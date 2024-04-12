Microsoft официально объявила о прекращении поддержки своей самой популярной операционной системы и теперь предлагает пользователям перейти на свою новейшую ОС с помощью полноэкранной рекламы.

В феврале компания Microsoft сообщила о скором прекращении поддержки Windows 10 — своей наиболее популярной операционной системы. Спустя два месяца пользователи данной операционной системы начали получать полноэкранные рекламные уведомления с призывом обновиться до Windows 11.

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Компания Microsoft сообщила пользователям, что прекратит поддержку Windows 10 - 14 октября 2025 года, и теперь рекомендует пользователям этой операционной системы начать процесс "миграции" на самую современную и защищенную версию – Windows 11. Примечательно, что по состоянию на начало декабря рыночная доля Windows 10 составляла огромные 71,64%, и этот показатель не изменился по сравнению с сентябрем 2023 и 2022 годов. Однако по состоянию на февраль 2024 года доля рынка Windows 10 упала до 67 %, в то время как доля Windows 11 поднялась до 26 %.

Стремясь максимально эффективно донести информацию до своих пользователей, Microsoft начала показывать полноэкранные рекламные объявления владельцам Windows 10. Один из пользователей разместил на Reddit изображение (выше), детализирующее решение компании прекратить поддержку популярной операционной системы 14 октября 2025 года. Более того, в рекламе, судя по всему, нет опции "больше не напоминать", есть только "напомнить позже", что означает: пользователи, вероятно, будут случайно получать эту навязчивую полноэкранную рекламу в дальнейшем.

По данным технологической компании Canalys, после того как Microsoft прекратит поддержку Windows 10, до 240 миллионов компьютеров могут быть отправлены на свалку из-за жестких требований к аппаратному обеспечению Windows 11.