Понижение тактовых частот, похоже, решает проблему, но никто не хочет делать это на дорогостоящем процессоре.

За последние несколько месяцев от владельцев процессоров Intel Core i9 13-го и 14-го поколения поступило множество сообщений о нестабильной работе компьютеров в определенных играх. По данным южнокорейского новостного сайта, компания Intel начала расследование данной проблемы, которая, по всей видимости, затрагивает игроков по всему миру. На данный момент Intel не выпустила официального заявления о сложившейся ситуации, а причина указанной нестабильности еще не установлена, хотя главными подозреваемыми считаются высокие тактовые частоты и напряжения.

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Согласно южнокорейскому новостному сайту, специалисты Intel в данный момент изучают проблему, которая появилась на компьютерах корейских геймеров при игре в Tekken 8. По данным Videocardz, пользователи сталкиваются с нетипичной ошибкой "Нехватка видеопамяти" во время игрового процесса. Это определенно нетипичная ошибка для центрального процессора, что лишь добавляет загадочности ситуации. После появления данной ошибки игра сразу выключается. Также сообщается, что из-за этой ситуации пользователи стали возвращать в магазины свои процессоры Intel Core i9, чтобы получить стабильную замену.

Согласно сообщениям пользователей в интернете, эта проблема возникает во многих играх на нескольких платформах, но, похоже, в основном она затрагивает игры, использующие движок Unreal. Один из редакторов Wccftech отметил, что он лично сталкивался с этой проблемой в нескольких играх, а исправить ситуацию удалось лишь путем небольшого снижения тактовой частоты процессора. Он отметил, что игра вылетала на рабочий стол во время компиляции шейдеров, которая происходит во время загрузки игры. Хитрость, похоже, заключается в том, чтобы снизить частоту ядра производительности с x55 до x53 с помощью приложения Intel Extreme Tuning (XTU).

Учитывая сверхвысокие тактовые частоты процессоров Core i9-13900K и 14900K, основным объяснением на данный момент считается то, что Intel, возможно, "зашла слишком далеко" с этими процессорами из-за их высоких частот и напряжений. Wccftech утверждает, что вина может лежать на производителях материнских плат, которые поставляют платы с агрессивно настроенными настройками BIOS по умолчанию. Эта причина выглядит правдоподобно, поскольку пользователи сообщают, что снижение тактовой частоты помогает решить проблему, но это не лучший вариант для пользователей, которые заплатили очень большие деньги за самые топовые процессоры.