Microsoft никак не может остановиться и планирует втиснуть рекламу в каждый раздел операционной системы.

Большинство пользователей согласится, что Windows 11 далека от идеала, но Microsoft все равно имеет значительное преимущество перед другими настольными операционными системами. Почти три четверти компьютеров в мире работают под управлением Windows, а это огромная аудитория, которую можно задействовать для просмотра рекламы. Microsoft ранее пыталась рекламировать приложения и сервисы в различных местах операционной системы, но это всегда вызывало гнев пользователей. Похоже, что Microsoft не усвоила уроки из прошлого, поскольку теперь компания тестирует новый способ демонстрации рекламы в виде рекомендаций приложений в меню "Пуск" Windows 11.

реклама

Последним наглядным примером является "выскакивание" рекламы в разделе "Рекомендованное" меню "Пуск" Windows 11. Обычно в этой области показываются приложения и файлы, которые, по мнению Windows, могут вас заинтересовать. Однако зачастую в этом разделе мало полезной информации. Это означает, что для большинства пользователей данная область меню "Пуск" – пустая трата места. Поэтому Microsoft решила более эффективно использовать это пространство, рекламируя там приложения.

Известный инсайдер под псевдонимом Phantom Ocean, который делится достоверными утечками информации о Microsoft благодаря экспериментам с предварительными сборками Insider, опубликовал пост, который огорчит многих пользователей. Пост содержит скриншот Windows 11 c нестандартной ссылкой на браузер Opera в меню "Пуск" с пометкой "Promoted" (Продвигается). Таким образом, Microsoft открыто заявляет, что это реклама. Она будет отображаться рядом с контентом, который предлагается на основе истории использования вашего устройства.

Помимо этого нововведения Microsoft внесла небольшие изменения в формулировку одного из переключателей в настройках. Настройки персонализации меню «Пуск» в текущей стабильной сборке Windows 11 включают переключатель для отображения рекомендаций «советов, ярлыков, новых приложений и многого другого». В версии, продемонстрированной Phantom Ocean, вместо "новых приложений" указано "продвижение приложений". Таким образом, если отключить этот переключатель, рекламные рекомендации исчезнут.





У Майкрософт давняя история внедрения рекламы в Windows, зачастую для продвижения собственных сервисов в ущерб конкурентам. Никто не забудет нагнетающую страх рекламу Edge или многочисленные попытки Microsoft заставить всех клиентов использовать OneDrive. Совсем недавно Microsoft протестировала рекламу своих собственных сервисов внутри приложения «Настройки». Новый ИИ-помощник Copilot, вероятно, тоже когда-нибудь будет задействован в рекламных целях.

Все это кажется ещё более странным, если присмотреться к тому, что именно рекламируется. На некоторых платформах приложения приносят хороший доход, но Microsoft Store так и не стал популярным. На данный момент существует слишком много альтернативных способов купить программное обеспечение для Windows, а магазин Microsoft так и не сумел зарекомендовать себя среди большинства пользователей по различным причинам. Так зачем рисковать и злить пользователей Windows навязчивой рекламой чего-то, у чего практически нет шансов на успех? Согласно статистическим данным Microsoft знает, что ей ничего не угрожает и поэтому экспериментирует на своих пользователях. Даже самые разочарованные пользователи Windows вряд ли перейдут на другую платформу, для чего потребуется установка Linux или покупка дорогого компьютера Apple. Текущая доля этих альтернативных вариантов на рынке составляет около 4% и 16% соответственно.