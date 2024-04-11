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Fantoci
Компания Synchron ищет добровольцев для испытаний с мозговыми чипами
Нейротехнологическая компания обещает имплантировать чип в мозг через яремную вену с помощью минимально инвазивной эндоваскулярной процедуры.

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На первый взгляд, биологические и технологические системы кажутся несовместимыми, однако ряд биотехнологических стартапов стремится объединить их с помощью интерфейса "мозг-компьютер" (BCI). Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, является самой известной среди производителей мозговых чипов, но ее конкурент под названием Synchron старается наверстать упущенное и сейчас очень близок к коммерческому успеху. После проведения небольшого экспериментального исследования на людях, Synchron теперь ищет добровольцев для полноценного клинического испытания, которое при достижении успеха предоставит компании шанс получить разрешение регулирующих органов на продажу чипов.

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Уже много лет компьютеры помогают всем нам справляться со сложными задачами, но для людей с ограниченными возможностями, которые не могут эффективно использовать мышь или сенсорный экран, взаимодействие с компьютером весьма ограниченное. Возможность перемещать курсор может открыть для них виртуальный мир, а BCI поможет даже тем, кто совсем не может двигать конечностями и взаимодействовать с компьютером. На данный момент компания Synchron имплантировала свой чип 10 пациентам (шести в США и четырем в Австралии) и зафиксировала, что они научились набирать текст со скоростью до 16 слов в минуту с помощью интерфейса BCI.

По словам генерального директора и основателя компании Тома Оксли, следующим шагом должно стать крупномасштабное исследование, и Synchron готова приступить к нему, как только FDA даст зеленый свет. Компания создала реестр для пациентов и медицинских учреждений, заинтересованных в участии. На данный момент около 120 центров клинических исследований связались с Synchron. Компания надеется привлечь десятки подходящих кандидатов для испытания, которое может длиться несколько лет, прежде чем будут сообщены результаты.


Чипы BCI могут изменить жизнь пациентов с любыми видами нарушений подвижности, но первое крупное испытание Synchron будет сосредоточено на людях, парализованных из-за БАС (бокового амиотрофического склероза), инсульта или рассеянного склероза. Synchron использует метод имплантации, который, по ее утверждению, является менее инвазивным, чем у конкурентов. Чип доставляется в мозг через яремную вену. Эту эндоваскулярную операцию проводить намного проще и безопаснее по сравнению с операцией на открытом мозге, необходимой для Neuralink. После подключения к моторной коре головного мозга Synchron BCI может считывать и передавать по беспроводной сети команды для перемещения компьютерного курсора.

Все эти бесконечные разговоры про контроль над людьми не имеют смысла, если имплантировать мозговые чипы BCI только людям с тяжелым параличом. Ведь взаимодействие с компьютером без помощи рук будет полезно тысячам, а может и миллионам людей по всему миру. Однако Илон Маск открыто выдвинул гипотезу о том, как здоровые люди могут использовать чипы Neuralink для взаимодействия с цифровым миром. По его словам, чип мог бы транслировать музыку прямо в мозг независимо от того, чем в данный момент заняты ваши руки и ноги. Однако долгосрочные последствия "вшивания" чипа в голову неизвестны. Это один из важных вопросов, который Synchron будет отслеживать в ходе нового клинического испытания, а про контроль над миллионами людей пока и речи не может быть.

#илон маск #интерфейс мозг-компьютер #мозговой чип #synchron
Источник: businesswire.com
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