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Fantoci
Google разработала новый специализированный процессор Axion на архитектуре Arm
Первый ARM-чип от Google для центров обработки данных обещает прирост производительности на 30% по сравнению с ARM-чипами от Amazon и Microsoft.

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Компания Google представила новый специализированный процессор на архитектуре ARM, но в отличие от семейства Tensor, он однозначно не предназначен для смартфонов. Google Axion — это первый ARM-процессор компании для центров обработки данных. Он основан на новейших и наиболее мощных ARM-ядрах, известных как Neoverse V2. Несмотря на то, что Axion предназначен для специализированных рабочих нагрузок, Google заявила, что этот чип также будет способствовать развитию машинного обучения в облаке за счет устранения узких мест, связанных с производительностью центральных процессоров.

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На данный момент Google не является крупным игроком на рынке пользовательских чипов, однако Axion далеко не первый чип компании. Первые шаги Google в области разработки чипов были сделаны в 2015 году, когда были выпущены первые тензорные процессоры. В 2018 году компания разработала чип для кодирования видео, а в 2021 году выпустила первую мобильную систему на кристалле (SoC) Tensor для устройств Pixel. Однако новый Arm-чип для серверов — совсем другое дело.

Процессорные ядра Neoverse в чипе Axion гораздо мощнее, чем мобильные Arm-ядра, с которыми мы хорошо знакомы. При этом Axion все равно намного эффективнее x86-процессоров: производительность выше на 50 %, а эффективность - на 60 %. Google утверждает, что этот чип также работает намного лучше по сравнению с Arm-чипами Amazon и Microsoft, предлагая на 30% большую скорость обработки данных. Однако компания Google пока не предоставила никаких технических подробностей или результатов тестирования для подтверждения этих данных.

Google уделяет больше всего внимания искусственному интеллекту, и она в этом далеко не одинока. Каждая технологическая компания стремится создать сеть ускорителей ИИ, подобных TPU от Google или Blackwell от Nvidia. Однако, по мнению Google, компьютеры общего назначения не должны быть отодвинуты на второй план из-за этой суматохи. Компания процитировала закон Амдала, который гласит, что прирост производительности от более мощных компонентов ограничен временем их фактического использования. Иными словами, самые быстрые графические процессоры будут бесполезны, если центральные процессоры центров обработки данных не смогут с ними справиться.

Это не значит, что ускорителям искусственного интеллекта не нужно становиться быстрее. У Google также есть новости и в этой области. После презентации Cloud TPU v5p в декабре, Google объявила, что этот чип теперь доступен сторонним разработчикам. Новый TPU почти в три раза быстрее, чем TPU v4, что делает его идеальным для обучения новейшим большим языковым моделям, таким как Google Gemini v1.5 с числом токенов до 10 миллионов.

Во второй половине года Google переведет сервисы Google Earth Engine и BigQuery на чипы Axion. Когда новые чипы поступят в продажу, у разработчиков появится возможность использовать Axion для Google Compute Engine, Dataflow, Cloud Batch и других сервисов. Google Cloud пока не объявила цены на новую продукцию.

#google #google axion #neoverse v2
Источник: cloud.google.com
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Google представил процессоры Axion на базе Arm для мощных центров обработки данных
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