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Fantoci
Партнеры Nvidia ожидают, что RTX 5090 и 5080 будут выпущены в конце этого года
По словам различных источников, компания выпустит видеокарты RTX 50-й серии раньше, чем ожидалось.

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В июне 2023 года Nvidia представила свою обновленную дорожную карту, в которой выход архитектуры Ada Lovelace Next был запланирован на 2025 год. Для многих экспертов эта новость стала большой неожиданностью, потому что компания Nvidia уже давно придерживается двухлетнего графика, а поскольку Ada Lovelace была выпущена в 2022 году, ее выход ожидался в 2024 году. Теперь же несмотря на заявленную дорожную карту, источники среди партнеров Nvidia утверждают, что выход следующего поколения видеокарт состоится именно в 2024 году, вероятно, как раз к сезону праздничных покупок.

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Информация о том, что Nvidia изменила свои планы относительно даты выпуска серии RTX 50, поступила с китайского новостного сайта MoneyUDN. В статье кратко сообщается, что партнеры Nvidia ожидают появления видеокарт 50-й серии в конце этого года, несмотря на ранее опубликованную дорожную карту Nvidia. Также сообщается, что изначально Nvidia сосредоточится исключительно на высокопроизводительном сегменте, а именно на моделях RTX 5090 и 5080. Напомним вам, что именно таким же образом должен был происходить выпуск серии RTX 40, пока Nvidia не отказалась от выпуска RTX 4080 12GB и переименовала эту модель в RTX 4070 Ti.

В дорожной карте Nvidia указан 2025 год для следующего поколения видеокарт Geforce, но похоже, что Nvidia передумала относительно этих сроков.

Хотя источник этой информации не совсем надежный, известный инсайдер kopite7kimi в Твиттере уже подтвердил дату выпуска видеокарт в конце 2024 года. Он также сообщил, что флагманская игровая видеокарта Blackwell будет оснащена видеопамятью GDDR7 и 512-битной шиной памяти. Ожидается, что компания AMD также выпустит свои новые видеокарты RDNA 4 позднее в этом году, а мы все прекрасно знаем, как сильно Nvidia не любит, когда AMD оказывается в центре внимания, поэтому выпуск RTX 5090 в конце года действительно имеет смысл.

Еще один интересный слух, над которым стоит задуматься, заключается в том, что чип GB202, используемый в RTX 5090, рассчитан на 192 потоковых мультипроцессора (), тогда как кристалл GB203 в RTX 5080 будет иметь ровно половину этого количества — 96 SM. Поскольку в версии Blackwell для центров обработки данных используются два слитых кристалла, интересно, будет ли Nvidia использовать тот же подход для видеокарт GeForce. Поскольку характеристики флагманского кристалла ровно в два раза выше GB203, такое решение было бы логичным, если только Nvidia не разместила в видеокарте два монолитных чипа. Однако Nvidia никогда раньше не использовала многочиповую архитектуру для серии GeForce, так что нам придется немного подождать и посмотреть, какие ещё слухи появятся в конце этого года.

#nvidia #rtx 5090 #rtx 5080 #ada lovelace next
Источник: videocardz.com
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