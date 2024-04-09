Встроенные в телефон датчики движения, могут улавливать сердечные вибрации лучше, чем стетоскоп врача.

Новая диагностическая методика с использованием смартфона позволит людям намного быстрее выявлять признаки сердечной недостаточности, чем это позволяют делать традиционные методы. Разработанная американскими и финляндскими учеными, технология использует встроенные в современные смартфоны датчики движения для обнаружения вибраций в грудной клетке. Эти вибрации часто появляются в результате основных проблем с сердцем, которые приводят к сердечной недостаточности.

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Сердечная недостаточность – это скорее состояние, а не самостоятельное заболевание. Она вызывается или усугубляется различными острыми заболеваниями - ишемической болезнью сердца, заболеваниями сердечных клапанов, высоким кровяным давлением и многими другими. Сердечная недостаточность свидетельствует о неспособности сердца качать достаточное количество крови для организма. Когда сердце находится в полурабочем состоянии, оно не в состоянии достичь уровня эффективности, необходимого остальным органам, что со временем может привести к повреждению почек, печени, образованию тромбов или даже смерти.

Заболевания, вызывающие сердечную недостаточность, часто приводят к появлению необычных сердечных колебаний, которые можно выявить при диагностических методах. Эти вибрации отличаются от типичных движений сердца, когда оно не может регулярно сокращаться или расслабляться, один клапан не открывается или закрывается ненадлежащим образом, либо камера сердца увеличена. И хотя медицинские специалисты могут использовать сейсмокардиографические приборы для записи этих вибраций, однако бывают редкие случаи, когда к ним просто нету доступа. После получения направления от лечащего врача, пациенты, обеспокоенные состоянием своего сердца, часто вынуждены ждать несколько недель, чтобы попасть на прием к кардиологу.

Финляндские ученые надеются, что в ближайшем будущем люди смогут использовать свои телефоны для обнаружения тревожных сигналов со стороны сердца. Исследователи из Университета Турку последние 10 лет работали над методикой в которой будут использоваться датчики движения смартфонов (обычно используемые для отслеживания физической активности, навигационной помощи и игр) для мобильной сейсмокардиографии. Теперь в статье, опубликованной в журнале American College of Cardiology: Heart Failure, они пишут, что мобильный телефон может успешно улавливать сердечные вибрации.





Для использования данной методики пациенту достаточно лечь на спину и положить телефон на грудь экраном вверх. Поскольку вибрации сердца передаются через грудную стенку пациента, акселерометр и гироскоп телефона улавливают каждое движение, позволяя визуализировать эти вибрации на графике. Процесс занимает всего одну минуту.

В ходе экспериментов, проведенных в университетских больницах Турку и Хельсинки, а также в больнице Стэнфордского университета, технология была опробована более чем на 1000 пациентов. Из них у 217 пациентов уже диагностирована сердечная недостаточность. Исследователи обнаружили, что их метод обнаружения вибраций с помощью смартфона выявлял связанные с сердечной недостаточностью вибрационные отклонения с точностью 89% - примерно у 9 из каждых 10 пациентов.





Затем специалисты Университета Турку в сотрудничестве с финским стартапом CardioSignal усовершенствовали эту технологию. В настоящее время CardioSignal предлагает выявлять фибрилляцию предсердий через приложение для смартфонов CardioSignal. В зависимости от результатов будущих испытаний, приложение в конечном итоге может получить функцию обнаружения общей сердечной недостаточности, разработанную Университетом Турку.