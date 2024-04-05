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Fantoci
Google планирует ввести «премиальный» уровень поиска на базе искусственного интеллекта
Источники сообщают, что платная подписка все равно не избавит нас от рекламы.

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Cогласно информации от людей, знакомых с внутренними планами Google, руководство компании рассматривает возможность введения платной версии своей поисковой системы с использованием искусственного интеллекта. Если эта идея все таки будет реализована, "премиумный" поиск станет первым платным продуктом компании в этой сфере, реализованный на основе платной подписки.

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На этой неделе три источника сообщили Financial Times, что традиционный поиск Google останется бесплатным, однако за дополнительную плату (в виде ежемесячной подписки) пользователи смогут получить доступ к "некоторым функциям поиска с искусственным интеллектом", направленные на предоставление более подробных ответов на запросы. Рекламные объявления, к сожалению, все равно будут появляться рядом с результатами поиска для обеих версий. Сообщается, что программисты Google уже "разрабатывают технологии, необходимые для развертывания платного сервиса", однако руководство компании пока не приняло окончательного решения о его запуске.

Новая "премиумная" функция станет частью экосистемы платных сервисов Google на базе искусственного интеллекта, таких как Google One. Как известно, пользователи Google Drive и Gmail получают 15 ГБ облачного месте бесплатно, но Google One позволяет увеличить объем хранилища, возможность редактирования фотографий и опции семейного доступа. Тарифные планы «Premium» и «AI Premium» также включают расширенные функции Google Workspace. При подписку на последний тариф в сервисы Gmail, Docs, Slides и Meet появится Gemini, переименованная платформа генеративного искусственного интеллекта. 


С момента появления ChatGPT, компания Google активно ищет эффективные способы для конкуренции с этим сервисом, который представляет реальную угрозу для ее основного источника дохода. В прошлом году более половины общего объема продаж Google пришлось на поисковые запросы и рекламу, которая появляется на сайте. Поскольку самый популярный в мире чат-бот умеет самостоятельно отвечать на поисковые запросы веб-пользователей, эксперты ожидали, что Google предпримет все возможное для минимизации потенциальных потерь. И одной из таких мер станет взимание платы за использование поисковой системы впервые в истории.

В настоящее время неизвестно, чем платный поисковый уровень с искусственным интеллектом от Google будет отличаться от его "Search Generative Experience" (SGE), а может компания просто сделает SGE платным. Представленный в прошлом году SGE использует искусственный интеллект для обобщения всех видов веб-контента, от определений и биографий до обзоров продуктов и новостных статей, в верхней части страницы поиска. Изначально SGE была функцией, предоставляемой по желанию пользователя, но на прошлой неделе представитель Google заявил, что компания готовится сделать ее обязательной для «определенного круга запросов из небольшого процента поискового трафика в США».

Остается только гадать, как Google сможет убедить пользователей оформить платную подписку, ведь для этого компании нужно будет продемонстрировать инновационную функцию, которую никто ранее не видел..

#google #искусственный интеллект #google one #google gemini
Источник: ft.com
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