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Fantoci
Samsung запатентовала умную маску для лица, которая очищает воздух и передает данные на телефон
Пользователи могут управлять этим устройством через мобильное приложение.

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Ведущий производитель полупроводников, компания Samsung, в июле прошлого года подала заявку на патент высокотехнологичной маски для лица, которая, вероятно, является самой инновационной из когда-либо созданных. В своей патентной заявке компания называет её "electronic mask" (электронной маской), так как она использует встроенные чипы для очистки входящего воздуха, а также для взаимодействия с мобильным приложением. Хотя такая маска могла бы быть более полезной несколько лет назад, она наглядно демонстрирует, что получается, когда вы объединяете передовые технологии с устройством, которое повседневно используется во многих частях мира.

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В 32-страничной патентной заявке, обнаруженной MSPoweruser, представлено довольно сложное устройство, наполненное технологиями и продвинутыми функциями. В заявке описывается электронная маска и способ управления ею через мобильное приложение. В маске размещается как минимум один фильтр и датчик, который сообщает о состоянии фильтра на мобильное устройство, позволяя пользователю своевременно реагировать на необходимость замены фильтра на новый. Также имеется встроенный вентилятор для направления потока воздуха к пользователю и для очистки фильтра, что наводит на размышления о том, насколько комфортно было бы носить ее на лице в течение длительного периода времени.

Мобильное приложение маски сообщит пользователю, когда пришло время заменить встроенный фильтр, а также предоставит информацию о частоте дыхания и качестве воздуха. Автор: USPTO

В документации показана небольшая печатная плата, встроенная в маску, обеспечивающая четыре различных операции. К ним относятся датчик, проверяющий состояние фильтра, центральный процессор, чип беспроводной связи и вентилятор. Указано, что вентилятор может помогать пользователю с дыханием, а прилагаемые иллюстрации показывают, что маска будет измерять количество вдохов в минуту у пользователя. MSPoweruser также сообщает, что маска работает от батареи, однако информации о размере батареи или времени ее работы от одного заряда не приводится.

Встроенный датчик взаимодействует с вентилятором и может увеличить скорость его вращения, если фильтр загрязнен, для более интенсивной продувки воздуха. Когда фильтры чистые, вентилятор может вращаться медленнее, что также экономит заряд батареи. Samsung подала эту заявку на патент в июле прошлого года, но патентное ведомство опубликовало ее только сейчас. Неясно, выйдет ли продукт когда-нибудь на рынок, хотя компания Razer, производящая игровые аксессуары, выпустила нечто подобное – прозрачную RGB-маску в 2021 году. Однако, похоже, она не снискала популярности у геймеров, поскольку при попытке купить ее онлайн появляется ошибка 404.

#samsung #электронная маска
Источник: mspoweruser.com
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