Новые открытия Curiosity указывают на серию сухих и влажных циклов.

Марсоход НАСА «Curiosity» провел последние двенадцать лет, путешествуя по Красной планете. Этот марсоходом оказался настолько эффективным, что его более современный аналог «Perseverance» имеет схожую конструкцию. Хотя у «Curiosity» нет в наличии оборудования для отбора образцов горных пород, как у его "младшего брата", но он достиг значительного прогресса в изучении уникальной геологии Красной планеты, чтобы понять ее водное прошлое. Недавно «Curiosity» прибыл в новый район кратера Гейла, где возможно существовала древняя река.

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В начале своего путешествия «Curiosity» приземлился на дне кратера Гейла и провел последующие два года, направляясь к горе Шарп, центральной вершине этого кратера. С 2014 года «Curiosity» поднимается по предгорьям к вершине, направляясь к краю древнего канала Gediz Vallis (долина Гедиз). Ученые полагают, что это "змеевидное" образование некогда было бурной рекой, прорезавшей путь сквозь скалы. На изображении выше вы можете проследить путь «Curiosity» (желтая линия), по мере того как он приближается к каналу долины Гедиз.

Если «Curiosity» сможет подтвердить, что долина Гедиз когда-то была рекой, это может побудить учёных пересмотреть хронологию событий в кратере Гейла. Крутые стены каньона свидетельствуют о том, что его прорезали водные или обогащенные влагой потоки, а не ветер. Тем не менее, это могло произойти и после того, как в течение длительных засушливых эпох были размыты и перемещены водой осадочные отложения в низинах горы Шарп. Только по завершении сложных процессов эрозии появилась вероятность образования долины Гедиз. Русло каньона также усеяно многочисленными валунами и обломками, скатившимися, вероятно, с более высоких участков горного массива, а это значит, что марсоход получил возможность исследовать породы из областей, недосягаемых для непосредственного изучения.





Если все вышеупомянутые признаки действительно подтвердят присутствие жидкой воды в прошлом, это укажет на цикличность гидрологического режима на Марсе, когда периоды наличия воды чередовались с засушливыми эпохами. По словам Эшвина Васавады, возглавляющего научную группу миссии «Curiosity», "Такой сценарий предполагает, что значительно позже в геологической летописи горы Шарп, после продолжительной засухи, условия вновь стали благоприятными для существования водных потоков". Данную гипотезу подкрепляют и другие геологические образования, обнаруженные марсоходом во время исследований, а именно - высохшие трещины в грунте, отложения соленых озер, следы селевых потоков, указывающие на цикличную смену влажных и засушливых периодов.





НАСА планирует продержать «Curiosity» вблизи долина Гедиз в течение нескольких месяцев для сбора важных данных. После прибытия в этот важный регион «Curiosity» использовал свои навигационные камеры, чтобы сделать 360-градусную панораму окрестностей. Вы можете просмотреть панорамное видео выше, которое показывает, откуда прибыл марсоход, куда он движется, а также наиболее примечательные геологические особенности.