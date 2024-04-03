Сообщается, что локальная ИИ-модель учитывает все сказанное во время разговора для более естественной и продуктивной работы.

Разработчики компании Apple в данный момент усердно трудятся над разработкой собственного локального ИИ-помощника, который будет внедрен в следующую версию iPhone. По мнению собственных специалистов, он уже превзошел крупнейшего игрока в технологической отрасли. В статье, опубликованной в четверг на сайте arXiv, специалисты Apple AI похвастались, что их локальная модель демонстрирует существенное превосходство над GPT4 - передовой технологией, лежащей в основе ChatGPT, Gemini от Google и Copilot от Microsoft. В значительной степени это связано с тем, что локальная модель учитывает несколько диалоговых переменных при обработке запросов пользователей, обеспечивая более естественный и продуктивный диалог.

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К этим переменным относится то, что в статье называется экранными объектами, диалоговыми объектами и фоновыми объектами. Первая из них анализирует то, что находится на экране пользователя. Вероятно, это самая важная функция, потому что ИИ-модель Apple является локальной, а не веб-ориентированной. Вторая включает в себя детали, предоставленные пользователем на протяжении всего разговора, даже если это было несколько «дней» (или запросов) назад. Что касается фоновых сущностей, то они включают в себя процессы, происходящие вне поля зрения: например, будильник или музыка, играющая на заднем плане.





Если использовать жаргон Apple, у большинства ИИ-помощников есть только два объекта для работы: информация, предоставленная пользователем во время запроса, и информация, полученная во время обучения. Стоит отметить, что даже первая переменная не всегда надежна: искусственный интеллект известен своей неспособностью запоминать то, что ему говорят пользователи, даже в краткосрочной перспективе. Эта проблема, известная как "reference resolution" (разрешение кореференции), может привести к сложному и непродуктивному взаимодействию с пользователем, когда модель неправильно понимает контекст запроса.

При правильной интеграции, которую собственно и сделали разработчики Apple, экранные, разговорные и фоновые сущности способны обогатить знания ИИ-модели и позволить ей предоставлять более содержательные ответы. Внедрение этих сущностей в небольшую ИИ-модель, как сообщается, привело к производительности, «сравнимой с GPT4», а объединение их в большую модель позволило Apple «существенно превзойти» своего главного конкурента.

Если все это правда, то это отличная новость для технологической компании из Купертино, которая выделила более миллиарда долларов, чтобы догнать своих конкурентов в области искусственного интеллекта. Аналитики предполагают, что позднее в этом году Apple выпустит большое обновление Siri с искусственным интеллектом вместе с iOS 18. Долгожданное обновление понравится даже пользователям, которые не в восторге от генеративного ИИ, учитывая исторически низкую производительность Siri. Сообщается также, что Apple работает над тренером по здоровью на базе искусственного интеллекта, который поможет пользователям оптимизировать свои упражнения, диету и привычки сна, хотя неизвестно, будет ли эта конкретная функция использовать модель, описанную в этой статье.