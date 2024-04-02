По мощности она не уступает зарядным станциям 3-го уровня, а эффективность достигает 96 %.

Инженеры Окриджской национальной лаборатории (ORNL) разработали беспроводную зарядную систему, которая позволяет электромобилю заряжаться самостоятельно, без необходимости постоянного подключения и отключения кабелей питания. Ученые адаптировали систему беспроводной зарядки, доказавшую свою работоспособность в лаборатории, к условиям в реальном мире, на примере модифицированного электромобиля Hyundai Kona. Сообщается, что новая система беспроводной зарядки мощностью 100 кВт смогла зарядить электромобиль, увеличив запас хода на сотни километров за час зарядки.

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Во время испытаний использовался электромобиль с зазором около 13 см между наземной зарядной катушкой и приемной катушкой на машине. В предыдущих лабораторных испытаниях эта же установка достигла скорости зарядки 120 кВт, но в данном тесте использовался серийный электромобиль с экспериментальной катушкой. Все хорошо известно, что чем больше расстояние между передающей и приемной катушками тем сильнее снижается эффективность, но команда инженеров заявила, что их установка обладает впечатляющим КПД 96%. Это означает, что всего 4% подаваемой энергии рассеивается в виде тепловых потерь.

Скорость зарядки электромобилей также сильно различается в зависимости от характеристик транспортного средства и его полной совместимости с конкретной зарядной станцией. Также из-за различия электромобильных вилок некоторым водителям приходится использовать адаптеры для подзарядки во время путешествия. Разработанная в ORNL беспроводная система потенциально будет гораздо более удобной. Достаточно припарковать электромобиль над зарядкой, и он начнет заряжаться с мощностью 100 кВт - эквивалентно нижнему пределу проводных зарядных систем 3-го уровня. Для использовавшегося в тестах кроссовера Hyundai Kona EV потребовалось менее часа, чтобы полностью восстановить запас хода в 320 км.

Беспроводная система состоит из двух катушек: одна преобразует переменный ток из сети в переменное магнитное поле, а другая в электромобиле получает эту энергию через магнитное поле и преобразует ее обратно в полезную мощность. Исследователи ORNL утверждают, что ключевой технологией, сделавшей это возможным, является многофазная электромагнитная связывающая катушка, над усовершенствованием которой команда работала последние три года. Катушки имеют диаметр около 35 см, но инженерам ORNL удалось достичь эффективности, превосходящей эффективность проводных зарядных устройств. В кабелях обычно теряется до 20% энергии из-за потерь на нагрев, сообщает Autoblog.

Хотя инженеры уже доказали, что инновационная система может работать в реальных условиях, это не означает, что ее массовое внедрение произойдет в этом году. Производителям автомобилей придется согласовать стандарт беспроводной зарядки, а систему ORNL необходимо будет сертифицировать. В многофазной катушке используется несколько материалов, что может увеличить затраты по сравнению с традиционными зарядными устройствами, а это в свою очередь затруднит ее продажу потребителям и автомобильным компаниям. Тем не менее, сама технология уже доказала свою работоспособность. Возможно, однажды электромобили начнут заряжаться самостоятельно, стоит лишь припарковаться над специальной зарядной площадкой.