Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Сбой в драйвере Nvidia RTX 4080 во время турнира по Counter-Strike 2 привел к поражению команды
Сбои в оборудовании случаются даже на профессиональном уровне. Команда Virtus Pro потеряла раунд из-за ошибки драйвера NVIDIA на компьютере с видеокартой GeForce RTX 4080.

реклама

Перед началом международного турнира PGL CS2 Major Copenhagen 2024 организаторы объявили, что в этом году киберспортсмены будут выступать на компьютерах с процессорами AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокартами GeForce RTX 4080, которые обеспечат "превосходную игровую производительность". Как правило, игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 4080 является большим плюсом для конкурентоспособной игры в Counter-Strike 2, так как это одна из самых мощных видеокарт на рынке, способная легко выжать из многопользовательского шутера трехзначные показатели FPS.

реклама

Но что делать, если драйвер видеокарты даст сбой во время важного матча, и ваша команда из-за этого проиграет раунд, а затем вылетит из турнира с призовым фондом 1 250 000 долларов США? Игрок команды Virtus Pro на своем опыте столкнулся с техническим сбоем, вызванным аварийным завершением драйвера NVIDIA, что в результате привело к вылету игры, и последующему поражению во втором раунде матча из трех.

Команда Virtus Pro сначала проиграла раунд (странно, что не было переигровки) и последующий тай-брейк. Возможно для кого-то будет преувеличением говорить, что этот единственный сбой лишил киберспортивную команду возможности выиграть часть призового фонда в 1,25 миллиона долларов, но этот случай точно показал, что даже самое надежное оборудование и программное обеспечение все еще могут давать сбой.

В кратком объявлении, опубликованном на сайте X после сбоя, организаторы PGL пояснили, что проблема заключалась в сбое драйвера NVIDIA, и сейчас они работают с NVIDIA, чтобы "выявить и устранить проблему". Сбои в игре из-за аппаратного и программного обеспечения случаются даже во время громких турниров, поэтому проблема здесь заключается в следующем: что нам делать в этом случае? Похоже, что организаторы турнира здесь отнеслись к этому сбою, как к рядовому случаю в любой другой онлайн-игре, в которую играют дома, то есть, если член команды отключается, то ничего не поделать, просто попробуйте продержаться, пока он не вернется в игру.

Киберспортсмен Jame, пострадавший от случайного сбоя драйвера, сказал в послематчевом интервью, что это стало причиной поражения; однако это не является чем-то необычным, и такие вещи случаются. Он добавил, что команда, да и он сам сыграли плохо, потому что высококвалифицированные геймеры слегка выгорели от тренировок.

Что касается оптимизированных для турнира процессоров Ryzen 7 7800X3D и видеокарт GeForce RTX 4080, то по словам организаторов, в них нет необходимости вносить кардинальные изменения. Благодаря поддержке технологии низкой задержки Reflex и мощному графическому процессору GeForce RTX 4080, способному выдавать картинку в 4K-разрешении, эта видеокарта по-прежнему остается одной из лучших для игры в CS2 или любом другом соревновательном шутере.

#nvidia #geforce rtx 4080 #counter-strike 2
Источник: pcgamesn.com
+
Написать комментарий (0)
GIGABYTE может выпустить ограниченную серию из трёхсот GeForce RTX 4080 SUPER с разгоном до 2700 МГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
13
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
6
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
2
Кличко заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки ради мира
6
PUBG Mobile получит максимальную частоту кадров 120 FPS
+
Huawei выпустит смартфон с тройной складной конструкцией
+

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
25
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
170
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
63
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
117
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
1
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
23

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
20:51
Мочеприемник иди нахуй!
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Легенда
20:50
рот закрой , а то мне приёдется к тебе подойти
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Арбуз
20:50
Тебе это не грозит беспалый, твоя судьба с Лехой шпилиться в твоем бомжатнике, ты пассивный гей.
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
labmich
20:48
>Сделай лучше >Я никого не заставляю ничего делать Никто тебя и не заставлял пользоваться линуксом, если ты не в состоянии не ломать его каждую минуту. Неужто винда 10 настолько плоха, что "разорванн...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
ev_rus
20:47
Если бы только в рабочих...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Олег Бородин
20:47
Какая-то хня, высосонная из пальца, ну из пальца , как минимум.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Тимур Реутский
20:40
Valve посмешище, все берут эту портативку так как по графике она ЯКОБЫ превышает стандарты того кто распродался до неё, а именно свич. Может это и так,но оно всё равно мыльно и не стабильно. Да и их н...
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
FelsheR-BAN100712
20:38
Это бородатые пацаны с калашами и мосинками от которых лучшая армия мира трусливо убежала?)) Думаю все за!) Почетно.
В России прорабатывается вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации — МИД РФ
Если True — правда, то я тру остальных
20:32
сына чё поясничаешь? ремня дать? нормально пиши а то в угол опять поставлю.
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Арбуз
20:31
Сьебнул бандера, почему неньку не захищаешь трусливый пес.
В России прорабатывается вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации — МИД РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем