Сбои в оборудовании случаются даже на профессиональном уровне. Команда Virtus Pro потеряла раунд из-за ошибки драйвера NVIDIA на компьютере с видеокартой GeForce RTX 4080.

Перед началом международного турнира PGL CS2 Major Copenhagen 2024 организаторы объявили, что в этом году киберспортсмены будут выступать на компьютерах с процессорами AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокартами GeForce RTX 4080, которые обеспечат "превосходную игровую производительность". Как правило, игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 4080 является большим плюсом для конкурентоспособной игры в Counter-Strike 2, так как это одна из самых мощных видеокарт на рынке, способная легко выжать из многопользовательского шутера трехзначные показатели FPS.

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Но что делать, если драйвер видеокарты даст сбой во время важного матча, и ваша команда из-за этого проиграет раунд, а затем вылетит из турнира с призовым фондом 1 250 000 долларов США? Игрок команды Virtus Pro на своем опыте столкнулся с техническим сбоем, вызванным аварийным завершением драйвера NVIDIA, что в результате привело к вылету игры, и последующему поражению во втором раунде матча из трех.

Команда Virtus Pro сначала проиграла раунд (странно, что не было переигровки) и последующий тай-брейк. Возможно для кого-то будет преувеличением говорить, что этот единственный сбой лишил киберспортивную команду возможности выиграть часть призового фонда в 1,25 миллиона долларов, но этот случай точно показал, что даже самое надежное оборудование и программное обеспечение все еще могут давать сбой.

В кратком объявлении, опубликованном на сайте X после сбоя, организаторы PGL пояснили, что проблема заключалась в сбое драйвера NVIDIA, и сейчас они работают с NVIDIA, чтобы "выявить и устранить проблему". Сбои в игре из-за аппаратного и программного обеспечения случаются даже во время громких турниров, поэтому проблема здесь заключается в следующем: что нам делать в этом случае? Похоже, что организаторы турнира здесь отнеслись к этому сбою, как к рядовому случаю в любой другой онлайн-игре, в которую играют дома, то есть, если член команды отключается, то ничего не поделать, просто попробуйте продержаться, пока он не вернется в игру.

Киберспортсмен Jame, пострадавший от случайного сбоя драйвера, сказал в послематчевом интервью, что это стало причиной поражения; однако это не является чем-то необычным, и такие вещи случаются. Он добавил, что команда, да и он сам сыграли плохо, потому что высококвалифицированные геймеры слегка выгорели от тренировок.

Что касается оптимизированных для турнира процессоров Ryzen 7 7800X3D и видеокарт GeForce RTX 4080, то по словам организаторов, в них нет необходимости вносить кардинальные изменения. Благодаря поддержке технологии низкой задержки Reflex и мощному графическому процессору GeForce RTX 4080, способному выдавать картинку в 4K-разрешении, эта видеокарта по-прежнему остается одной из лучших для игры в CS2 или любом другом соревновательном шутере.