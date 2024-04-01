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Fantoci
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
Ученые обнаружили, что астероид Диморфос теперь может столкнуться с Марсом.

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Космическая миссия НАСА по перенаправлению опасного для Земли астероида (DART) привела к тому, что астероид под названием Диморфос был частично разрушен и "выбит" со своей первоначальной орбиты. Результаты экспериментальной миссии показали, что человечество сейчас обладает технологиями, которые позволяют разрушать и перенаправлять астероиды, если те когда-либо будут представлять угрозу для нашей планеты.

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На самом деле испытание оказалось более чем успешным: НАСА смогло доказать, что кинетический ударный аппарат способен изменить орбиту астероида, тем самым обезопасив все человечество от неминуемой гибели. Для читателей, которые не в курсе, НАСА направило космический аппарат размером с небольшой автомобиль на систему астероидов, состоящую из двух космических камней - Дидимос и Диморфос, чтобы он изменил их траекторию полета.

Диморфос, меньший из двух, вращается вокруг своего более крупного астероида-компаньона Дидимоса. После столкновения с космическим аппаратом DART, который двигался с чрезвычайно высокой скоростью, орбита Диморфоса вокруг Дидимоса была сокращена на 32 минуты и 42 секунды. Кроме того, в результате удара форма Диморфоса полностью изменилась. Теперь же в новой статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, рассматривается возможность того, что осколки Диморфоса войдут в разреженную атмосферу Марса и достигнув его поверхности, образуют ударные кратеры.

Согласно результатам исследования, во время столкновения от Диморфоса откололось 37 обломков размером от 4 до 7 метров. Ученые провели тщательный анализ траекторий этих валунов и обнаружили четыре вероятных случая столкновения с Марсом. Два валуна имеют большой шанс образовать ударные кратеры на поверхности Марса примерно через 6000 лет, а еще два - примерно через 15000 лет.

"Учитывая разреженность марсианской атмосферы, мы ожидаем, что валуны достигнут поверхности Красной планеты неповрежденными и образуют небольшие ударные кратеры", - говорится в аннотации к исследованию.

#наса #марс #dart
Источник: nationalgeographic.com
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