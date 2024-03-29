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Fantoci
Ученые изобрели робота Emo, способного предугадывать улыбку человека и улыбаться в ответ
Команда ученых разработала нового робота, способного предвидеть, когда вы улыбнетесь, а затем почти сразу же отвечать на нее собственной улыбкой.

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В новой статье, опубликованной в журнале Science Robotics, подробно описывается разработка робота «Emo» (Эмо), который умеет распознавать, когда человек собирается улыбнуться, и отвечает ему тем же.

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Идея создания робота по имени «Эмо» заключается в том, чтобы помочь антропоморфным роботам выглядеть более естественно при взаимодействии с людьми. Авторы исследования утверждают, что «Эмо» способен предсказать улыбку человека, стоящего перед ним, за одну секунду, используя камеры, встроенные в зрачки его глаз. Как только улыбка обнаружена, «Эмо» отвечает на это своей улыбкой, которая на самом деле не очень похожа на улыбку и больше напоминает гримасу, примерно в то же время, когда ваша улыбка достигает своего пика.

Команда ученых удалось научить «Эмо» распознавать различные улыбки с помощью метода «самообучения». Этот процесс включал в себя произвольные мимические движения робота, что впоследствии позволило «Эмо» научиться управлять своей мимикой. Чтобы робот научился распознавать улыбку, исследователи показывали «Эмо» видеозаписи с радостными человеческими выражениями лица в течение нескольких часов, благодаря чему он научился с высокой точностью предсказывать появление улыбки.


"Я циничный робототехник, но этот робот вызывает у меня улыбку", - рассказал соавтор исследования Ход Липсон из Колумбийского университета.

По словам главного автора исследования Юханга Ху из Колумбийского университета, способность робота точно угадывать мимику человека знаменует собой прорыв в сфере взаимодействия между людьми и роботами. Он утверждает, что в грядущие времена, взаимодействуя с роботом, вы столкнетесь с ситуацией, когда искусственный интеллект будет внимательно изучать и расшифровывать ваши мимические проявления, подобно тому, как это делают живые люди в процессе общения друг с другом.

«Мы выяснили, что запоздалое копирование радостного выражения лица выглядит неестественно, но одновременная реакция робота с человеком кажется более искренней, поскольку требует правильной оценки эмоционального состояния человека для своевременного исполнения», — пишут авторы исследователи.

#робот-гуманоид #emo
Источник: science.org
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