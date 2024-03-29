Последняя экспериментальная функция YouTube позволит пользователям «перепрыгивать» вперед в видео с помощью нового инструмента искусственного интеллекта, который пропускает самые скучные части контента.

Видеохостинг YouTube тестирует новую экспериментальную функцию, которая позволит пользователям «перепрыгивать» вперед по видеоролику с помощью инструмента на основе искусственного интеллекта. Этот инструмент анализирует контент и автоматически пропускает наименее интересные фрагменты.

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Наверняка большинству пользователей YouTube известно, что двойное касание по экрану справа или слева приводит к перемотке видео на 10 секунд назад или вперед соответственно. С каждым последующим касанием интервал перемотки увеличивается. Но что, если вы дважды нажмете на экран и перейдете прямо к следующей самой интересной части видео? Именно над такой функцией, под названием «Jump Ahead» (Прыжок вперед), сейчас работают специалисты YouTube. Она использует искусственный интеллект, который анализирует данные о просмотрах пользователей и выбирает наиболее интересные фрагменты ролика.

Функция работает следующим образом: при двойном нажатии на экран появляется подсказка с надписью "Перейти вперед". Нажав на эту подсказку, вы перемотаете ролик к следующему, по мнению YouTube, интересному моменту. Примечательно, что YouTube заявляет, что функция будет работать только для определенных видеороликов, а также не уточняет, каким критериям должно соответствовать видео, чтобы получить право на использование функции. Кроме того, чтобы получить доступ к функции, пользователям необходимо иметь аккаунт YouTube Premium.