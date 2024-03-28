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Fantoci
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
Археологи рассчитывают завершить все раскопки к следующему месяцу.

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У компании Intel большие планы на будущее. В данный момент Intel активно строит заводы по всему миру, возводя или модернизируя предприятия в Аризоне, Ирландии, Израиле и Германии. Что касается последней страны из списка, то, похоже, Intel выбрала не самое лучшее место. Археологи, проводящие исследования в Магдебурге, где Intel планирует построить завод для производства самых современных транзисторов, обнаружили несколько неолитических могильников, которые теперь необходимо раскопать до начала строительства.

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Археологи из Государственного управления охраны памятников и археологии сообщили об обнаружении двух могильных комплексов возрастом около 6000 лет. Этот регион хорошо известен как центр древней человеческой деятельности в эпоху неолита, поэтому до начала строительства компанией Intel была проведена археологическая разведка. Эпоха неолита — это завершающий этап того, что мы обычно называем Каменным веком. Она началась незадолго до того, как люди развили металлургию и получили доступ к таким материалам, как бронза и, в конечном счете, железо. Именно тогда начали появляться первые следы того, что мы могли бы назвать цивилизацией. Вместо того, чтобы мигрировать и собирать пищу, человеческое население основало первые постоянные поселения и разработало методы ведения сельского хозяйства.

По словам ученых, на территории Магдебурга находятся два больших монументальных кургана примерно в 200 метрах друг от друга. Обнаруженные курганы относятся к культуре Баальберге (4100–3600 гг. до н.э.) и состоят из деревянных трапециевидных помещений длиной 20 и 30 метров. Эти сооружения использовались на протяжении длительного времени. Имеются доказательства того, что их обслуживали и использовали для ритуалов более 2000 лет.

Примерно через 1000 лет после постройки жилищ был проложен процессионный путь, соединявший оба объекта. На этом пути археологи обнаружили несколько захоронений жертвенного скота. В то время крупный рогатый скот считался одним из самых важных достояний, что делало его могущественным подношением богам. Команда раскопала могилу с двумя животными и мужчиной в возрасте от 35 до 40 лет. Они считают, что такое расположение символизировало человека, использующего повозку или плуг, который тянут два рогатых скота.

Раскопки эпохи неолита.


Археологи также обнаружили следы частокола (или стены), построенного примерно 1000 лет спустя на месте бывшего маршрута процессии. Хотя он и прикрыл захоронение скота, сам объект не был потревожен. Они также обнаружили несколько более поздних курганов культуры шнуровой керамики (2800-2050 гг. до н. э.), которые имеют диаметр около 10 метров. Команду археологов удивило последовательное ритуальное использование этой территории на протяжении тысячелетий.

Первоначально Intel надеялась начать строительство завода в первой половине 2023 года и приступить к производству уже в 2027 году. Однако команда, изучающая захоронения, намерена сдать объект только к апрелю 2024 года. Это не означает, что вся их работа будет завершена, но перемещение мест захоронения в безопасное место должно освободить участок для строительства к тому времени. Размер и масштаб планируемого объекта Intel потребуют закладки глубокого фундамента, который неизбежно уничтожит любые оставшиеся объекты исторического значения.

#intel #археология #погребальные курганы #эпоха неолита
Источник: idw-online.de
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