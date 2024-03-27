Звезде FS Tau B всего несколько миллионов лет, но она уже успела оставить свой след в космосе.

Космический телескоп «Хаббл» уже более 30 лет наблюдает за космосом, а недавно он обратил свой взгляд на очень яркий уголок Вселенной. На этой неделе культовый телескоп передал домой изображение молодой звездной системы, известной как FS Tau. На нем можно рассмотреть «космическое световое шоу», которое включает в себя множество протозвезд и редкую асимметричную струю газа, подсвечивающий диск обломков, из которых однажды могут сформироваться экзопланеты. И если вам кажется, что вы знаете, что к чему на этом снимке, то вы, скорее всего, ошибаетесь.

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FS Tau находится в молекулярном облаке Тельца-Возничего - области звездообразования, которая находится от Земли примерно в 450 световых годах. Эти газовые облака по-прежнему активно сжимаются, образуя новые звезды, подобные звездной системе FS Tau, которая сформировалась около 2,8 млн лет назад. Для сравнения, Солнцу 4,6 млрд лет, и для звезды такого размера оно примерно среднего возраста.

Недалеко от центра изображения виден яркий объект, похожий на звезду. Астрономы сообщили, что это FS Tau A, которая состоит из двух переменных звезд типа T Тельца, вращающихся друг вокруг друга. Возможно, это самый заметный объект на изображении, но он не самый интересный. Этой чести удостоилась FS Tau B, также известная как Haro 6-5B.

FS Tau B заметить труднее, но ярко-синяя струя в центре кадра указывает на ее путь. Это протозвезда, которой всего несколько миллионов лет и которая еще не начала ядерный синтез. По данным НАСА, вся ее тепловая энергия исходит от сжимающегося газового облака, которое постоянно увеличивает ее массу. Ученые полагают, что FS Tau B находится на пути к превращению в переменную звезду T Тельца, как и звездные скопления в FS Tau A. Темное вертикальное "кольцо" вокруг звезды - это протопланетный диск с освещенными поверхностями по обе стороны расширяющегося диска.

Протозвезды, подобные FS Tau B, известны тем, что выбрасывают струи вещества, которые видно на изображении как синий вихрь, проносящийся перед темными облаками. Обычно эти струи симметричны, но эта гораздо более выражена с одной стороны. Это может быть связано с разной скоростью выбрасывания вещества из протозвезды. Данная струя также делает ее объектом Хербига-Хароса. Это означает, что струи ионизированного газа, выброшенные молодой звездой, сталкиваются с близлежащими межзвездными облаками, создавая области повышенной светимости, которые хорошо видны справа на изображении.

Хаббл сделал это изображение в рамках обширного проекта по изучению молодых звезд с перпендикулярными пылевыми дисками. Исследование подобных систем позволит лучше понять процессы, происходящие в энергичных молодых звездах.