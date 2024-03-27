Сгенерированные искусственным интеллектом сводки и обзоры будут появляться в верхней части результатов поиска Google, хотите вы этого или нет.

Если вы еще не сталкивались с новой "фишкой" Google, то очень скоро увидите сводки и обзоры, созданные с помощью искусственного интеллекта, в верхней части результатов поиска. Ранее функция «Search Generative Experience» или SGE, была доступна только для тех пользователей, которые добровольно ее включили. Однако теперь технологический гигант планирует навязать ее всем, кто воспользуется поиском на территории США (Google сначала тестирует новые функции на американцах, а потом распространяет на все остальные страны).

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Представленная ровно год назад, функция SGE использует искусственный интеллект для обобщения терминов, обзоров продуктов, статей и другого контента, который обычно приходится искать самостоятельно на определенных сайтах. По словам представителей Google, цель заключается в том, чтобы упростить поиск, чтобы "вместо того, чтобы задавать ряд вопросов и самостоятельно собирать информацию", Google мог сделать это за вас. Хотя сама по себе эта идея звучит жутко антиутопично, раньше пользователям не обязательно было взаимодействовать с SGE, если вы не включали эту функцию добровольно.

Но с этого момента у американцев не будет выбора. Представитель Google сообщил Search Engine Land в пятницу, что американские пользователи скоро будут видеть обзоры SGE вверху своих результатов, независимо от того, включили они SGE или нет. Предполагается, что этот шаг направлен на получение честных отзывов от пользователей, которые ранее не включили функцию и могли не знать о ее существовании.

Примеры ответов SGE в верхней части результатов поиска Google.

Как сообщается, сначала SGE будет появляться только для определенной части запросов, составляющих небольшой процент поискового трафика в США, поэтому пользователи не будут знать, на какие запросы они получат ответ SGE, до тех пор, пока не нажмут кнопку "Enter". Критерии отбора известны только Google, и они весьма субъективны. «Компания Google заявила, что она уверена в качестве и ценности ответов SGE для пользователей», — пишет Барри Шварц из Search Engine Land. «В общем, Google сообщила нам, что будет показывать обзоры искусственного интеллекта тогда, когда они действительно добавляют ценности, и в случаях, когда люди получат лучший ответ, чем тот, который они видели бы в поиске сегодня».

Шварц предупреждает, что такой подход может повлиять на уровень трафика, направляемого на сайты и соответственно на доходы владельцев этих сайтов. Для наглядности, в одном из собственных примеров Google при поиске информации о черноногом соколике, SGE выдал пользователю достаточно информации, чтобы он не искал нужной ему информации на нескольких веб-сайтах. Когда Google запустила SGE в прошлом году, многие издатели предсказывали, что эта функция может нанести ущерб веб-сайтам, полагающимся на доходы от посещения пользователей - таким, как тот, на котором вы сейчас находитесь.

SGE также может осложнить ситуацию для самих пользователей. Все больше людей жалуются на нескончаемый поток рекламных объявлений в Google, из-за которого становится весьма утомительным занятием пользоваться поисковиком. Некоторые пользователи уже начали проводить свои поиски в Reddit и TikTok, что побудило Google добавить в прошлом году раздел “Перспективы”, который выделяет сообщения от обычных интернет-пользователей.

Если вы думаете, что SGE может стать глотком свежего воздуха после долгих лет изнурительного просмотра результатов платного поиска, Google сообщила Search Engine Land, что компания "будет продолжать показывать рекламу вокруг ответов SGE". Даже искусственному интеллекту Google нужно зарабатывать на свои нужды.