Если у вас в компьютере видеокарта с 8 ГБ памяти, то помощь уже в пути.

Не так давно видеокарта с 6 или 8 ГБ видеопамяти считалась отличным выбором для игр в разрешении 1080p. Однако внедрение трассировки лучей в компьютерных играх резко изменило ситуацию. Дело в том, что трассированная графика известна своим непомерным аппетитом к видеопамяти, а также значительным снижением производительности. Microsoft утверждает, что у нее есть решение этой проблемы, которое представляет собой систему уровней детализации (level-of-detail, LOD) для графики с трассировкой лучей, которая будет регулировать качество изображения на лету.

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Решение Microsoft по уменьшению объема видеопамяти, используемой для трассировки лучей и путей, описано в новом патенте, обнаруженном ресурсом Tom's Hardware. В патенте рассматривается существующая проблема: трассированная графика конкурирует с геометрическими данными и текстурами за ресурсы компьютера, включая видеопамять и пространство накопителя информации. Чтобы устранить этот конфликт, Microsoft предложила систему LOD для трассировки лучей, аналогичную той, что уже используется для традиционной графики. Новая система уменьшает детализацию объектов, находящихся далеко от игрока, и повышает ее по мере приближения.

Даже видеокарты 40-й серии, такие как RTX 4060, испытывают затруднения при включенной трассировке лучей из-за 8 ГБ видеопамяти.

В отличие от традиционной графики, трассировка лучей пока не имеет подобной системы, поскольку эти эффекты полностью отрендериваются вне зависимости от расстояния, что требует значительных ресурсов. Взять хотя бы игру с трассировкой путей, такую как Cyberpunk 2077: становится понятно, почему даже видеокарта с 8 ГБ памяти не сможет обеспечить приемлемую частоту смены кадров. Поэтому Microsoft предлагает систему LOD для трассировки лучей с тремя уровнями эффектов трассировки лучей в зависимости от того, как они пересекаются с объектами мира.

В настоящее время большинство видеокарт справляется с нагрузкой трассировки лучей только при использовании технологий апскейлинга, таких как DLSS от Nvidia, FSR от AMD и XeSS от Intel. Даже такая мощная видеокарта, как RTX 4090, не способна обеспечить трассировку путей в ААА-играх без применения апскейлинга, Вот почему предложение Microsoft, описанное в новом патенте, вызывает большой интерес. Microsoft также работает над универсальным методом, который позволит разработчикам проще реализовывать масштабирование в играх с помощью DirectX Super Resolution. Пока неизвестно, совместима ли новая технология апскейлинга с предлагаемой здесь системой уровней детализации LOD.