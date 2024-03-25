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Fantoci
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
OLED-дисплеи хоть и являются одними из самых четких и ярких среди всех конкурентов, но они склонны к выгоранию.

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OLED-панели используются уже довольно долгое время, однако сейчас они начали массово применяться в игровых мониторах, поэтому многие пользователи начали жаловаться на выгорание пикселей.

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Как мы хорошо знаем, OLED-панели используются в смартфонах и телевизорах уже много лет, и с каждой новой итерацией в нее вносились усовершенствования, направленные на повышение качества панелей, особенно в плане устранения известных недостатков. Это привело к тому, что в последние годы игровая индустрия наводнилась ультрачеткими QD-OLED панелями, а производители новых игровых мониторов начали внедрять такие функции, как технология OLED Care от MSI, для снижения вероятности возникновения серьёзных проблем, таких как выгорание.

Если вы не сталкивались с этим явлением, то вам будет интересно узнать, что выгорание происходит, когда одно и то же статическое изображение отображается на экране в течение длительного времени. Например, это может быть время и дата в нижнем правом углу экрана Windows. Стоит отметить, что среднестатистическому пользователю не стоит беспокоиться о выгорании, поскольку постоянное открытие и закрытие различных окон обновляет пиксели. Тем не менее, некоторым категориям пользователей стоит задуматься об этом, например, тем, кто работает с текстовыми документами и редко меняет окна, или геймерам, которые часами играют в игры, где на экране присутствуют статичные элементы интерфейса (например, красная точка прицела в центре экрана в шутерах от первого лица).


Итак, как это можно решить? Новое исследование, опубликованное учеными из Кембриджского университета в журнале Nature, предлагает решение проблемы выгорания - более эффективный контроль над синими светоизлучающими диодами. Исследователи объясняют, что инкапсуляция светоизлучателей в алкиленовые ленты не только снизит вероятность выгорания, но и сделает процесс производства гораздо более эффективным.

К сожалению, новый метод для устранения выгорания OLED-пикселей пока что не будет применен в новых игровых OLED-мониторах, ожидаемых к выпуску в этом году, поскольку потребует частичного или даже полного пересмотра производственного процесса. При перенастройке производственного процесса возникнут такие логистические проблемы, как вероятность увеличения стоимости панели, времени и т. д.

Тем не менее, такие инновационные разработки доказывают, что выгорание пикселей не будет вечной проблемой и что по мере развития более глубокого понимания пиксельной технологии, проблемы будут решены. OLED-дисплеи, безусловно, являются самыми "красивыми" панелями на рынке, поэтому LG и Samsung делают свои флагманские телевизоры с OLED-панелями. На данный момент нет технологии, сравнимой по качеству с OLED, и чем скорее будут решены проблемы с выгоранием, тем лучше.

#oled #oled-панели
Источник: nature.com
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