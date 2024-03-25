Экзопланета WASP-12b вращается вокруг своей звезды-желтого карлика настолько близко, что в один земной день почти умещается весь ее астрономический год.

В 2008 году астрономы обнаружили в дальнем уголке Вселенной необычный объект, напоминающий форму яйца и вдвое превышающий размер Юпитера. С тех пор WASP-12b привлекла пристальное внимание многих астрономов по всему миру из-за своей странной формы и относительно близкого расстояния к Земле.

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WASP-12b является экзопланетой, которая вращается вокруг своей родительской звезды WASP-12. Интерес к ней со стороны астрономов обусловлен ее странной яйцеобразной формой и близостью к Земле - всего 1400 световых лет, что по астрономическим меркам считается близким объектом. Более того, астрономы спрогнозировали, что WASP-12b в конечном итоге будет поглощена своей родительской звездой, поскольку ее траектория указывает на "пикирующую" смертельную спираль, в результате которой эта экзопланета, примерно вдвое больше Юпитера по размеру, полностью поглотится WASP-12.

Ранее исследователи предполагали, что WASP-12b будет поглощена своей родительской звездой примерно через 10 млн лет, но новое исследование показало, что это произойдет всего через 3 млн лет. Следует отметить, что орбита WASP-12b настолько узкая, что один астрономический год для этой экзопланеты, или один полный оборот вокруг звезды-хозяйки, равняется одним земным суткам. Из-за чрезвычайно близкого расстояния - всего 2,1 миллиона километров до родительской звезды - температура на поверхности экзопланеты составляет около 4000 градусов по Фаренгейту (2210 градусов по Цельсию), а гравитационное воздействие звезды настолько сильно, что деформирует экзопланету, придавая ей яйцевидный вид.

По словам Пьетро Леонарди, возглавившего исследовательскую группу из Университета Падуи, их расчеты указывают на то, что экзопланета WASP-12b неизбежно столкнется с родительской звездой WASP-12 уже через 3 миллиона лет. Этот срок поразительно мал, если принять во внимание, что возраст самой звезды оценивается приблизительно в 3 миллиарда лет, что делает ее "зрелой" космической системой.

Леонарди также пояснил, что первым свидетельством приближающегося столкновения станет внезапная вспышка яркости звезды WASP-12, которая на короткий период времени засияет в сотни раз ярче, чем сейчас. Однако это явление будет кратковременным: вспышка быстро угаснет. Не исключено, что в далеком будущем астрономы смогут стать свидетелями этого яркого события и подробно его изучить.