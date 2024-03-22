К нашему счастью, планетарные системы, подобные нашей Солнечной системе, считаются безопасными.

Одним из главных вопросов астрономии является то, похожа ли наша Солнечная система на другие планетарные системы или же уникальна. И хотя этот вопрос остается открытым, новое исследование, опубликованное на этой неделе, приблизило нас к ответу. Астрономы обнаружили, что по крайней мере одна из двенадцати звезд во Вселенной, с большой вероятностью, "проглотила" свою планету, что указывает на потенциальную нестабильность отдаленных планетарных систем по сравнению с нашей.

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Все известные планеты, как правило, состоят из довольно схожих элементов, хотя и в различных пропорциях. Будь то газ (например, Юпитер и Сатурн), камень (например, Венера и Марс) или лед (например, Уран и Нептун), они часто содержат углерод, кремний, железо и до 18 других элементов, характерных для планет. Хотя некоторые из этих элементов (например, углерод) также присутствуют в звездах, их повышенная концентрация в звезде может указывать на то, что она "съела" соседнюю планету.

Международная команда астрофизиков и геологов из США, Австралии и Европы проанализировала звезды-близнецы для поиска признаков скрытого поглощения планет. Звезды-близнецы - это звезды, "рожденные" во Вселенной примерно в одно и тоже время и на небольшом (менее миллиона астрономических единиц) расстоянии друг от друга, что означает, что они, вероятно, состоят из одного и того же материала. Команда использовала обсерваторию Гайя (Gaia), принадлежащую Европейскому космическому агентству, чтобы идентифицировать 91 пару родственных звезд, а затем проверила состав каждой из них, используя инструменты Очень Большого Телескопа, Магелланова Телескопа и Телескопа Кека.

Звездное скопление NGC 2298, сфотографированное космическим телескопом "Хаббл", имеет множество звезд-близнецов. Авторы и права: НАСА, ЕКА.

Примерно у 8% пар звезд-близнецов наблюдались расхождения в составе, указывающие на их возможные "кулинарные пристрастия". Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, «семь или восемь» звезд резко отличались от своих близнецов по химическому составу, что заставило исследователей предположить, что они в какой-то момент проглотили планету. Предположительно, эти звезды "съели" свои планеты в период своей стабильной взрослой жизни, а не во время бурного периода формирования.

"Это ставит под сомнение ранее считавшуюся стабильность суперземных систем", - пишут исследователи. "Примерно 30-50% солнцеподобных звезд имеют внутренние суперземли массой в несколько масс Земли..... Это говорит о том, что примерно каждые четыре-десять суперземельных систем может пережить позднее поглощение планеты".

Но что это значит для обычных планет земного типа, таких как наша? Окажется ли Земля в чреве звезды в ближайшее время? Вероятно, нет. В отличие от аналогов Солнца (ближайших "близнецов" нашей звезды), наше Солнце не проявляет особого аппетита к элементам, которые могут предоставить планеты. Это возвращает нас к первоначальному вопросу о сходстве нашей Солнечной системы с другими планетными системами. В этом отношении, похоже, мы отличаемся от планетарных "соседей", которые очень похожи на нашу систему. А это значит, что нас вряд ли проглотит разбушевавшееся Солнце - по крайней мере, в ближайшие 500 миллионов лет.