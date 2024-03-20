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Fantoci
Ученые представили крупнейшую карту активных сверхмассивных черных дыр во Вселенной
Новая масштабная 3D-карта космоса включает в себя более 1 миллиона квазаров с активными сверхмассивными черными дырами, которые являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

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Представьте себе космическую карту, но не обычный плоский плакат, а вращающееся трехмерное полотно, на котором изображены самые голодные гиганты во Вселенной: сверхмассивные черные дыры. Именно такую карту и представили ученые, которая является самой большой из когда-либо созданных с активными черными дырами. По словам астрономов, это не просто поразительный снимок небесных тел, а прорыв в нашем понимании космоса.

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Сверхмассивные черные дыры можно назвать космическими обжорами. Эти чудовищные существа обитают в сердцах галактик и пожирают все, что оказывается слишком близко. Но вот в чем загвоздка: хотя они и свирепые едоки, они также излучают огромное количество света, что делает их одними из самых ярких объектов в космосе. Эти светящиеся электростанции называются квазарами, и они являются ключевыми фигурами на этой революционной карте.


Данная интерактивная карта, как мы уже выяснили, не просто красивая картинка (хотя, будем честны, карта, изобилующая квазарами, выглядит весьма круто). Она каталогизирует ошеломляющие 1,3 миллиона активных черных дыр, простирающихся на обширной территории Вселенной. Это похоже на проведение космической переписи самых голодных галактик, что позволило заглянуть в прошлое и увидеть квазары, ярко светившие, когда Вселенная была совсем юной – около 1,5 миллиарда лет назад!

Почему это так важно? Эта карта подобна космической сокровищнице для астрономов. Она позволяет проследить распределение черных дыр, давая подсказки о том, как эти гиганты растут и развиваются вместе с родительскими галактиками. Представьте, что вы изучаете отношения между хищником и его добычей – в данном случае, между черной дырой и вращающейся массой звезд и газа, составляющих галактику.

К тому же значимость интерактивной карты выходит за рамки самих черных дыр. Он также может пролить свет на темную материю, загадочное вещество, составляющее около 27% массы Вселенной. Представьте себе темную материю как невидимую основу, формирующую космос своим гравитационным притяжением. Изучая распределение квазаров, ученые могут сделать вывод о наличии и поведении темной материи, потенциально раскрыв ее тайны.

Представленная карта — не просто статичное изображение, а динамический инструмент. По мере того как технологии позволят нам наблюдать все более тусклые и далекие квазары, карта будет продолжать расти, предлагая все более детализированную картину ландшафта черных дыр во Вселенной. Это похоже на сборку гигантского пазла, где каждый новый квазар дополняет недостающую часть космической истории.

Так что в следующий раз, когда вы взглянете на ночное небо, помните – тьма не является пустой. Возможно, она кишит невидимыми черными дырами, их ненасытные аппетиты формируют вселенную процессами, которые мы только начинаем понимать. Благодаря этой невероятной карте мы стали на шаг ближе к разгадке тайн этих космических обжор и огромной вселенной, в которой они обитают.

#вселенная #черная дыра #квазары
Источник: iopscience.iop.org
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