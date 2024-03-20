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Fantoci
BitTorrent потерял лидерство в рейтинге интернет-трафика, уступив место облачным хранилищам и TikTok
В 2004 году на долю торрентов приходилось до 35% всего загружаемого интернет-трафика, но спустя 20 лет этот показатель сократится до 4%.

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Похоже, эпоха интернет-пиратов, загружающих терабайты данных для бесплатного "обмена" с другими пользователями, подходит к концу. Согласно новому исследованию глобального интернет-трафика, BitTorrent официально уступил место в рейтингах исходящего трафика более новым технологическим тенденциям, таким как облачные хранилища, стриминговые сервисы и TikTok. Учитывая растущую популярность новых приложений, маловероятно, что торренты когда-либо вернутся к своей былой славе.

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Последнее исследование мирового интернет-трафика было проведено канадской компанией по управлению широкополосным доступом Sandvine, которая, к сожалению, ограничила доступ к отчету платным доступом. Тем не менее, TorrentFreak поделился основными моментами отчета, которые демонстрируют резкое снижение торрент-трафика за последние 20 лет, главным образом благодаря появлению стриминговых сервисов. Исследование показало, что самым популярным приложением на стационарных устройствах с исходящим трафиком является iCloud от Apple, а приложения TikTok и Facebook Messenger теперь ответственны за большую часть исходящего трафика на мобильных устройствах.

Еще в 2014 году обычные пользователи могли создать собственную пиратскую бухту, если были готовы принять связанные с этим риски. Фото: Pirate Bay

Если вернуться на 20 лет назад, то ни одно приложение не использовало такую огромную пропускную способность для загрузки данных, а основным источником такого трафика были торренты. Это было в период расцвета P2P-приложений, когда пользователи могли свободно обмениваться фильмами, музыкой и приложениями. Однако в последние годы этот уровень трафика значительно снизился, поскольку люди теперь смотрят фильмы на своих телефонах и телевизорах. Торренты пользовались популярностью в 2013 году, но уже в 2022 году их доля упала всего до 10%. По состоянию на 2024 год этот показатель сократится до 4% от загружаемого в интернет-трафика, и это число может снизиться еще больше по мере дальнейшего распространения стриминговых сервисов вроде Netflix.

Авторы исследования отмечают, что это действительно конец эпохи, когда файлообменники доминировали в чартах мирового трафика. В наши дни этим по-прежнему занимается группа преданных своему делу "интернет-пиратов", но объемы далеки от прежних. TorrentFreak также видит падение интереса к торрентам, и, скорее всего, это последний раз, когда они сообщают о популярности или непопулярности BitTorrent. Однако данное исследование не является последним, так как оно рассматривает только приложение BitTorrent и не учитывает пользователей, использующих VPN, что является стандартной практикой в наши дни.

#tiktok #bittorrent #торрент #интернет-трафик
Источник: torrentfreak.com
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