реклама
Похоже, эпоха интернет-пиратов, загружающих терабайты данных для бесплатного "обмена" с другими пользователями, подходит к концу. Согласно новому исследованию глобального интернет-трафика, BitTorrent официально уступил место в рейтингах исходящего трафика более новым технологическим тенденциям, таким как облачные хранилища, стриминговые сервисы и TikTok. Учитывая растущую популярность новых приложений, маловероятно, что торренты когда-либо вернутся к своей былой славе.
реклама
Последнее исследование мирового интернет-трафика было проведено канадской компанией по управлению широкополосным доступом Sandvine, которая, к сожалению, ограничила доступ к отчету платным доступом. Тем не менее, TorrentFreak поделился основными моментами отчета, которые демонстрируют резкое снижение торрент-трафика за последние 20 лет, главным образом благодаря появлению стриминговых сервисов. Исследование показало, что самым популярным приложением на стационарных устройствах с исходящим трафиком является iCloud от Apple, а приложения TikTok и Facebook Messenger теперь ответственны за большую часть исходящего трафика на мобильных устройствах.
Если вернуться на 20 лет назад, то ни одно приложение не использовало такую огромную пропускную способность для загрузки данных, а основным источником такого трафика были торренты. Это было в период расцвета P2P-приложений, когда пользователи могли свободно обмениваться фильмами, музыкой и приложениями. Однако в последние годы этот уровень трафика значительно снизился, поскольку люди теперь смотрят фильмы на своих телефонах и телевизорах. Торренты пользовались популярностью в 2013 году, но уже в 2022 году их доля упала всего до 10%. По состоянию на 2024 год этот показатель сократится до 4% от загружаемого в интернет-трафика, и это число может снизиться еще больше по мере дальнейшего распространения стриминговых сервисов вроде Netflix.
Авторы исследования отмечают, что это действительно конец эпохи, когда файлообменники доминировали в чартах мирового трафика. В наши дни этим по-прежнему занимается группа преданных своему делу "интернет-пиратов", но объемы далеки от прежних. TorrentFreak также видит падение интереса к торрентам, и, скорее всего, это последний раз, когда они сообщают о популярности или непопулярности BitTorrent. Однако данное исследование не является последним, так как оно рассматривает только приложение BitTorrent и не учитывает пользователей, использующих VPN, что является стандартной практикой в наши дни.